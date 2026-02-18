Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"
En unas grabaciones dadas a conocer por el periodista David Placer, se revelaría que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal señaló a Nicolás Maduro como el responsable directo de la brutal represión contra opositores en 2014 y 2017.
La declaración se habría producido mientras Carvajal se encontraba detenido en España antes de su extradición definitiva a Estados Unidos, donde es juzgado por delitos como narcotráfico y financiación de grupos terroristas en la frontera con Colombia.
En el audio, Carvajal señala directamente al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de ordenar la represión contra las protestas opositoras de 2014 y 2017, que dejaron decenas de muertos y presos políticos.
Carvajal explica que la represión en Venezuela “tiene dos variables: en primer lugar, está el control formal, usando los organismos encargados de atender la situación de orden público según la ley; y, en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares”.
Según la revelación del periodista venezolano, la CPI envió un cuestionario a Carvajal para colaborar con el caso Venezuela, que evalúa la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del madurismo.
En ese sentido, Carvajal señaló, además de Nicolás Maduro, a varios funcionarios chavistas por ordenar actos represivos en contra de los derechos humanos.
Entre los nombres que mencionó se encuentran Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala; Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal.
“Además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano”, sostuvo.
El exjefe de inteligencia también indicó que decidió retirar su apoyo al régimen venezolano dadas las atrocidades cometidas contra opositores.
“Quisiera dejar claro que, como ciudadano general de la República y diputado de la legítima Asamblea Nacional (2015), me debo al pueblo y, en honor a esa población, retiré mi apoyo al gobierno, fundamentalmente por todas las atrocidades cometidas y la violación de los derechos humanos, como ya lo he mencionado”, expresó.