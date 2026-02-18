NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En el audio, Carvajal señala directamente al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de ordenar la represión contra las protestas opositoras de 2014 y 2017, que dejaron decenas de muertos y presos políticos.

En unas grabaciones dadas a conocer por el periodista David Placer, se revelaría que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal señaló a Nicolás Maduro como el responsable directo de la brutal represión contra opositores en 2014 y 2017.

La declaración se habría producido mientras Carvajal se encontraba detenido en España antes de su extradición definitiva a Estados Unidos, donde es juzgado por delitos como narcotráfico y financiación de grupos terroristas en la frontera con Colombia.

En el audio, Carvajal señala directamente al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de ordenar la represión contra las protestas opositoras de 2014 y 2017, que dejaron decenas de muertos y presos políticos.

o

Carvajal explica que la represión en Venezuela “tiene dos variables: en primer lugar, está el control formal, usando los organismos encargados de atender la situación de orden público según la ley; y, en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares”.

Según la revelación del periodista venezolano, la CPI envió un cuestionario a Carvajal para colaborar con el caso Venezuela, que evalúa la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del madurismo.

En ese sentido, Carvajal señaló, además de Nicolás Maduro, a varios funcionarios chavistas por ordenar actos represivos en contra de los derechos humanos.

o

Entre los nombres que mencionó se encuentran Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala; Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal.

Además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano”, sostuvo.

El exjefe de inteligencia también indicó que decidió retirar su apoyo al régimen venezolano dadas las atrocidades cometidas contra opositores.

Quisiera dejar claro que, como ciudadano general de la República y diputado de la legítima Asamblea Nacional (2015), me debo al pueblo y, en honor a esa población, retiré mi apoyo al gobierno, fundamentalmente por todas las atrocidades cometidas y la violación de los derechos humanos, como ya lo he mencionado”, expresó.

Temas relacionados:

El Pollo Carvajal

Nicolás Maduro

Corte Penal Internacional

Audio

Represión de Maduro

Represión contra opositores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Alejandro Gaviria | Foto: EFE
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Alias 'Raúl Reyes'/ Iván Cepeda/ Operación Fénix - Fotos EFE
Iván Cepeda

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

José Jerí | Foto: EFE
José Jerí

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano - EFE
Presos políticos

"El cautiverio es el destino para todo aquel que enfrenta una tiranía": Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Cuba

"Los delincuentes no entienden otro idioma que no sea la fuerza": experto habla en NTN24 sobre el destino que puede tener el régimen cubano de no llegar a acuerdos con EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Embarcación con droga en el Caribe - Fuerza Aérea de Colombia
Armada

Este es el momento en el que ubican una lancha con droga tras más de 72 horas de operación en el Caribe colombiano

Incendio Forestal- Foto Canva
Incendios forestales

2025, el peor año de incendios forestales en España: una emergencia sin precedentes

Foto: Cancillería de Colombia
Gobierno de Colombia

Llegó a Colombia un vuelo con 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: AFP
Cantante

Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show

Embarcación con droga en el Caribe - Fuerza Aérea de Colombia
Armada

Este es el momento en el que ubican una lancha con droga tras más de 72 horas de operación en el Caribe colombiano

Incendio Forestal- Foto Canva
Incendios forestales

2025, el peor año de incendios forestales en España: una emergencia sin precedentes

James Rodríguez y Lionel Messi - EFE
James Rodríguez

Este sería el salario de James Rodríguez y Lionel Messi en la MLS: ¿cuánto ganan?

Starlink | Foto AFP
Elon Musk

Empresa de Elon Musk anuncia acceso gratuito a internet satelital y así funciona

Foto: Cancillería de Colombia
Gobierno de Colombia

Llegó a Colombia un vuelo con 101 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

Jugadores de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes (LVBP) / Pelotas de béisbol - Fotos: X / Pexels
LVBP

Jugador de Cardenales de Lara perdió los papeles ante Navegantes del Magallanes en duelo del Round Robin de la LVBP

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre