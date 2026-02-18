Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

En unas grabaciones dadas a conocer por el periodista David Placer, se revelaría que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal señaló a Nicolás Maduro como el responsable directo de la brutal represión contra opositores en 2014 y 2017.

La declaración se habría producido mientras Carvajal se encontraba detenido en España antes de su extradición definitiva a Estados Unidos, donde es juzgado por delitos como narcotráfico y financiación de grupos terroristas en la frontera con Colombia.

En el audio, Carvajal señala directamente al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de ordenar la represión contra las protestas opositoras de 2014 y 2017, que dejaron decenas de muertos y presos políticos.

VEA TAMBIÉN Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos o

Carvajal explica que la represión en Venezuela “tiene dos variables: en primer lugar, está el control formal, usando los organismos encargados de atender la situación de orden público según la ley; y, en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares”.

Según la revelación del periodista venezolano, la CPI envió un cuestionario a Carvajal para colaborar con el caso Venezuela, que evalúa la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del madurismo.

En ese sentido, Carvajal señaló, además de Nicolás Maduro, a varios funcionarios chavistas por ordenar actos represivos en contra de los derechos humanos.

VEA TAMBIÉN Documento judicial revela que Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron visita en la cárcel en Estados Unidos o

Entre los nombres que mencionó se encuentran Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala; Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal.

“Además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano”, sostuvo.

El exjefe de inteligencia también indicó que decidió retirar su apoyo al régimen venezolano dadas las atrocidades cometidas contra opositores.

“Quisiera dejar claro que, como ciudadano general de la República y diputado de la legítima Asamblea Nacional (2015), me debo al pueblo y, en honor a esa población, retiré mi apoyo al gobierno, fundamentalmente por todas las atrocidades cometidas y la violación de los derechos humanos, como ya lo he mencionado”, expresó.