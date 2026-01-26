En medio del disenso con el gobierno Petro, Ecuador anuncia alianza con EE. UU. para combatir el narcotráfico en puertos y la frontera con Colombia

Ecuador y Estados Unidos acordaron combatir conjuntamente el narcotráfico que opera en las fronteras del país andino, según anunció este domingo el ministro del Interior ecuatoriano durante la visita de un alto representante de Washington.

La alianza entre ambos países se da días después del disenso entre Quito y Bogotá que escaló a una guerra arancelaria con impuestos de hasta 30% en varios productos tanto colombianos como ecuatorianos.

El presidente Daniel Noboa reclamó por "la falta de reciprocidad" y "acciones firmes" por parte de Colombia para enfrentar a narcotraficantes que operan en ambos lados de la frontera e impuso un arancel del 30% a las importaciones de su vecino. Petro, por su parte, respondió de igual manera e incluso suspendió la venta de energía al vecino país.

El Subsecretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos para las Américas, Joseph Humire, se reunió en Quito con la canciller Gabriela Sommerfeld y los ministros ecuatorianos de Defensa e Interior, Gian Carlo Loffredo y John Reimberg, respectivamente.

"Aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos para contaminar (contenedores con droga), van a ser atacados", dijo Reimberg a periodistas tras la cita.

Ecuador y Estados Unidos trabajarán para "atacar y debilitar a estos grupos criminales que van a recibir un duro golpe", agregó.

En el mismo encuentro, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, general Henry Delgado, afirmó que estas visitas permiten "mejorar la seguridad en la frontera norte" y definir los "puntos y centros de acopio del narcotráfico, así como también las rutas por el Pacífico".

Ambos países "colaboran mano a mano en una alianza estratégica de mutuo beneficio para los Estados Unidos, el Ecuador y la región", señaló la embajada estadounidense en Quito a través de un mensaje en X.

Cabe resaltar que por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado en los últimos años una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

La frontera de 600 km que comparten Ecuador y Colombia se extiende desde el Pacífico hasta la selva amazónica. Allí operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.