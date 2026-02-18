NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Dictadura en Venezuela

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El comunicador social habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre unas grabaciones que dio a conocer en las que se escucha al ‘Pollo’ Carvajal señalando varios crímenes del dictador venezolano, Nicolás Maduro.

El periodista venezolano David Placer habló en La Tarde de NTN24 sobre unas grabaciones que dio a conocer en las que se escucha al exjefe de inteligencia venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal señalando a Nicolás Maduro como el responsable directo de la brutal represión contra opositores en 2014 y 2017.

“El Pollo conoce el engranaje criminal (de la dictadura venezolana), Me sorprende que con tantas pruebas fehacientes la Corte Penal Internacional ha dejado tantísimo tiempo antes de actuar de forma rotunda”, indicó el comunicador social.

o

La declaración, de acuerdo con el entrevistado, se habría producido mientras Carvajal se encontraba detenido en España antes de su extradición definitiva a Estados Unidos, donde es juzgado por delitos como narcotráfico y financiación de grupos terroristas en la frontera con Colombia.

En el audio, Carvajal apunta directamente al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de ordenar la represión contra las protestas opositoras de 2014 y 2017, que dejaron decenas de muertos y presos políticos.

Entre los nombres que mencionó Carvajal se encuentran Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala; Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal.

o

El excolaborador chavista también indicó que decidió retirar su apoyo al régimen venezolano dadas las atrocidades cometidas contra opositores.

En la entrevista para La Tarde, David Placer también consideró que “para ejecutar el 3 de enero de 2026 Estados Unidos se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Nicolás Maduro”.

Y manifestó que a la mayoría de los venezolanos “repudia a esa red política conocida como ‘El Alacranato’”. “Buena parte del pueblo venezolano confió en ellos para que al final terminaran arrodillados, doblegados a este régimen", mencionó.

‘El Pollo’ Carvajal se encuentra actualmente preso en Estados Unidos y funge como testigo colaborador clave contra la dictadura venezolana.

o

Su testimonio es fundamental en los procesos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York, donde se investiga la red de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Pollo Carvajal

Nicolás Maduro

Régimen

Audio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Inicia venta de gasolina “Súper Premium” de 97 octanos en seis estaciones de Caracas a 1 dólar por litro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela y Captura de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El Pollo Carvajal

Revelan audios en los que 'El Pollo' Carvajal habría incriminado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional: habló de "organizaciones criminales paramilitares"

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Regimen chavista

Lo que se sabe de la visita consular a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Elecciones en Venezuela

Encuesta sobre eventuales elecciones en Venezuela revela arrolladora ventaja de María Corina Machado frente a Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

"Debe ser extraditado para enfrentar la justicia junto a su amo, Nicolás Maduro": María Elvira Salazar tras la captura de Álex Saab

Decomiso al ELN - Foto por Ejército de Colombia
ELN

Así es la sofisticada arma antidrones que usa el ELN y que fue incautada durante operativo en el Catatumbo

Daniel Ortega y Rosario Murillo, jefes del régimen nicaragüense - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

"La dictadura está a la par de la de Venezuela, incluso persiguen a los opositores en el exilio": analista geopolítico Esteban Román Alonso sobre escalada de la represión en Nicaragua

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bad Bunny - AFP
Bad Bunny

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores colombianos con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto en Medellín

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar

"Debe ser extraditado para enfrentar la justicia junto a su amo, Nicolás Maduro": María Elvira Salazar tras la captura de Álex Saab

Príncipe Harry | Foto: AFP
Príncipe Harry

Príncipe Harry acusa a medios británicos de convertir en un "absoluto infierno" la vida de su esposa Meghan

Decomiso al ELN - Foto por Ejército de Colombia
ELN

Así es la sofisticada arma antidrones que usa el ELN y que fue incautada durante operativo en el Catatumbo

Daniel Ortega y Rosario Murillo, jefes del régimen nicaragüense - Fotos: EFE
Régimen de Nicaragua

"La dictadura está a la par de la de Venezuela, incluso persiguen a los opositores en el exilio": analista geopolítico Esteban Román Alonso sobre escalada de la represión en Nicaragua

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Aeronaves | Foto Department of War
Estados Unidos

El Departamento de Defensa de EE. UU. firma cinco contratos para aumentar la producción de misiles de guerra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre