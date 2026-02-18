"Para ejecutar el 3 de enero de 2026 EE. UU. se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Maduro": David Placer quien publicó audios de 'El Pollo' Carvajal

El periodista venezolano David Placer habló en La Tarde de NTN24 sobre unas grabaciones que dio a conocer en las que se escucha al exjefe de inteligencia venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal señalando a Nicolás Maduro como el responsable directo de la brutal represión contra opositores en 2014 y 2017.

“El Pollo conoce el engranaje criminal (de la dictadura venezolana), Me sorprende que con tantas pruebas fehacientes la Corte Penal Internacional ha dejado tantísimo tiempo antes de actuar de forma rotunda”, indicó el comunicador social.

La declaración, de acuerdo con el entrevistado, se habría producido mientras Carvajal se encontraba detenido en España antes de su extradición definitiva a Estados Unidos, donde es juzgado por delitos como narcotráfico y financiación de grupos terroristas en la frontera con Colombia.

En el audio, Carvajal apunta directamente al jefe del régimen, Nicolás Maduro, y a otros altos funcionarios de ordenar la represión contra las protestas opositoras de 2014 y 2017, que dejaron decenas de muertos y presos políticos.

Entre los nombres que mencionó Carvajal se encuentran Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala; Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal.

El excolaborador chavista también indicó que decidió retirar su apoyo al régimen venezolano dadas las atrocidades cometidas contra opositores.

En la entrevista para La Tarde, David Placer también consideró que “para ejecutar el 3 de enero de 2026 Estados Unidos se tuvo que rodear de una red extensa y profunda de traidores del entorno de Nicolás Maduro”.

Y manifestó que a la mayoría de los venezolanos “repudia a esa red política conocida como ‘El Alacranato’”. “Buena parte del pueblo venezolano confió en ellos para que al final terminaran arrodillados, doblegados a este régimen", mencionó.

‘El Pollo’ Carvajal se encuentra actualmente preso en Estados Unidos y funge como testigo colaborador clave contra la dictadura venezolana.

Su testimonio es fundamental en los procesos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Distrito Sur de Nueva York, donde se investiga la red de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles.