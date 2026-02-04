Estudio revela que para la mayoría de los fanáticos del fútbol ya no es suficiente ir a los estadios o ver los partidos en televisión

Un reciente estudio reveló que para la mayoría de los fanáticos del fútbol que siguen a distintos clubes o federaciones ya no es suficiente solamente participar de los eventos deportivos como ir a los estadios o ver los partidos en televisión.

De acuerdo con el reporte sobre el engagement de los fanáticos del deporte realizado en 2025 por la compañía global Infobip, hay una gran brecha entre lo que los hinchas quieren y lo que están recibiendo por parte de las instituciones.

Como consumidores digitales y a portas de una nueva edición del evento deportivo más importante, la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los fanáticos no solo están pidiendo mejor contenido, sino también un trato preferencial en distintas áreas.

El estudio mostró que ocho de cada diez aficionados quieren sentirse más conectados con sus equipos y mantenerse informados de lo que ocurre dentro y fuera de la cancha.

Para ellos, recibir una notificación sobre una nueva camiseta o un resultado no es suficiente si no existe una interacción real que los involucre y los haga sentir que hacen parte.

"Los hinchas están queriendo participar, opinar y tener acceso a experiencias que antes estaban reservadas para unos pocos", explica Angélica Arévalo, gerente de Industrias para Latinoamérica en Infobip. "Si esas expectativas no se cumplen, la frustración crece y el vínculo emocional con el equipo se debilita", agregó citada en un comunicado de la compañía.

Uno de los hallazgos más relevantes es qué tanto importa el contenido para construir una relación entre el hincha y el equipo.

La investigación revela que siete de cada diez aficionados aseguran que se sentirían más conectados si tuvieran acceso frecuente a los jugadores y a contenido detrás de cámaras.

Además, un 61% asevera que quiere información más profunda y técnica que les permita entender mejor lo que ocurre dentro y fuera del campo de juego.

Los hinchas menores de 35 años, cabe resaltar, son quienes más demandan estos beneficios al ser considerados como los verdaderos nativos digitales.

Son las nuevas generaciones las que más reclaman que debe haber más actividad en momentos en los que no se disputan partidos y que las instituciones se valgan de herramientas como entrenamientos, entrevistas y el día a día del equipo.

En materia de boletería para los partidos, el estudio también destaca que la mayoría de aficionados consideran que, al ser locales, merecen ser tratados de manera preferencial.

"En el estudio encontramos que el 68% de los fans creen que la experiencia de los aficionados locales debería ser la principal prioridad de sus equipos", detalla la experta de Infobip. "Los encuestados piensan que los hinchas locales o frecuentes deberían tener acceso a la boletería a un precio más bajo que los turistas, y con mucha más antelación", expone.

De acuerdo con los voceros de Infobip, con la IA y la multiplicidad de canales disponibles, los equipos deben poner sobre la mesa la mejor manera de responder a estas expectativas si quieren mantenerse relevantes en 2026.

"La tecnología permite entender al hincha en tiempo real, conocer sus intereses y adaptar la comunicación a su nivel de engagement", señala Arévalo. "Con una buena estrategia de datos y automatización los equipos pueden ofrecer contenido exclusivo, acceso anticipado, recompensas y experiencias que realmente agreguen valor", concluyó.