Trump respondió con firmeza a los rumores sobre su supuesta muerte y el revuelo que provocaron los hematomas en sus manos

Este martes, durante un anuncio relacionado con varios temas desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó los rumores que durante días han circulado en redes sociales sobre su salud.

Varios internautas han asegurado que el presidente pasaba por un "grave cuadro" de salud y otros hasta aseguraron que había muerto, un rumor que se difundió en varias redes sociales y que alentó teorías sobre el encubrimiento del supuesto deceso de Trump.

No obstante, con una aparición ante la prensa desde el Despacho Oval, el mandatario se pronunció sobre los rumores calificándolos de "noticias falsas".

"No vi eso", dijo el republicano de 79 años cuando un periodista le preguntó sobre la especulación generalizada en las redes sociales.

Cabe recordar que Trump es la persona de mayor edad en ser elegida presidente de Estados Unidos.

A esto se le suma que en julio, la Casa Blanca se pronunció sobre los visibles hematomas en la mano derecha de Trump y señaló que se debían a una "irritación" causada por los "frecuentes apretones de manos" y al uso de aspirina como parte de un tratamiento cardiovascular estándar.

Además, indicó que sus piernas estaban hinchadas debido a una insuficiencia venosa crónica, una afección venosa benigna y común.

Esta afección implica el daño en las venas de las piernas que impide el flujo sanguíneo adecuado.

El médico presidencial, Sean Barbabella, afirmó en una carta publicada por la Casa Blanca en ese momento que Trump "se mantiene en excelente estado de salud".

La salud de los presidentes siempre ha sido tema de interés y discusión en Estados Unidos. Pero con la elección de Joe Biden en 2020 y Trump en 2024, con casi 80 años, el asuntó cobró una nueva dimensión.

Meses atrás, Trump afirmó que los demócratas encubrieron el deterioro mental y físico de su predecesor, quien tenía 82 años cuando dejó el cargo en enero.