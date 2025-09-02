Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este martes 2 de septiembre, un importante anuncio desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El gobernante republicano se refirió sobre varios temas centrales, entre ellos, uno de los más esperados, el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe que busca frenar el narcotráfico.

En ese orden de ideas, el titular del Poder Ejecutivo de la unión americana confirmó que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

“Justo cuando salgan de la sala, verán que hace apenas unos minutos literalmente destruimos una lancha, una lancha que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa lancha. Y lo verán, y lo leerán. Acaba de suceder hace unos momentos. Y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha sido increíble, incluyendo lo que ocurrió en Irán, eliminando una posible capacidad nuclear por mucho tiempo, creo que en un mes la habrían tenido si no hubiéramos hecho lo que hicimos. Él nos dio un pequeño informe, y lo verán, y hay más de donde vino eso”, indicó Trump.

Posteriormente, dijo: "Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, han estado entrando por mucho tiempo, y estas venían de Venezuela, están saliendo con mucha fuerza desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos, y podrán ver eso después de esta reunión”.

Tras las declaraciones del presidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, también se pronunció sobre el operativo: "Como el presidente Donald Trump lo acaba de anunciar, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada".

Las declaraciones de Trump se dan en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y la dictadura venezolana.

Recordemos que hace algunas semanas la Casa Blanca designó al Cártel de los Soles como un grupo narcoterrorista encabezado por Nicolás Maduro.

Igualmente, la administración Trump publicó un cartel de recompensa de 50 millones de dólares para dar con la captura del dictador venezolano.

El punto álgido del asunto llegó una vez el gobierno de EE.UU. anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe para luchar contra organizaciones terroristas.