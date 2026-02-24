"Me ha tocado sentarme con verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero": Delcy Rodríguez sobre encuentro con el jefe del Comando Sur que capturó a Maduro

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país tiene los brazos "abiertos" para recibir a exiliados bajo la controvertida ley de amnistía que fue promulgada el jueves y que abarca momentos clave de los 27 años de chavismo.

"Las puertas de Venezuela, los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio", dijo en un discurso televisado.

Rodríguez, quien está en el poder desde la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en Caracas, ha impulsado bajo presión de Washington una agenda que incluye liberaciones de presos políticos, reformas legislativas y la recién promulgada amnistía general.

Se estima que unos siete millones de venezolanos han huido del país en los últimos años a causa de la grave crisis política y económica, entre ellos muchos opositores del régimen que actualmente viven en el exilio.

La controvertida ley de amnistía no ha sido ajena a críticas, pues no es automática y expertos en derechos humanos la califican de excluyente e insuficiente, ya que algunos detenidos como militares acusados de actividades "terroristas" pueden quedar fuera.

Según Delcy Rodríguez, "algunos sectores" no están "dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país".

"Ya tienen planes, y en su debida oportunidad los voy a mostrar al país para que se sepa, quienes desde un lujoso hotel en los Estados Unidos o en Europa pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela", dijo.

Desde que Maduro fue capturado el 3 de enero, Estados Unidos ha ejercido una fuerte presión sobre el régimen chavista y ha dicho estar a cargo del país latinoamericano y de la comercialización de crudo venezolano.

La semana pasada, Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos que estuvo implicado en la captura del dictador chavista. Además, estuvieron presentes los ministros de Defensa e Interior, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, respectivamente.

"Me ha tocado sentarme con verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero. Y lo he hecho por Venezuela", dijo Rodríguez el lunes en relación al encuentro.