Lunes, 16 de febrero de 2026
Jefferson Savarino

Así fue el golazo con el que el venezolano Jefferson Savarino se estrenó con Fluminense

febrero 16, 2026
Por: Luis Cifuentes
Jefferson Savarino, jugador del Fluminense - Foto: EFE
El atacante venezolano fue aplaudido por los aficionados del ‘Flu’ en la victoria del torneo Carioca.

El jugador venezolano Jefferson Savarino se estrenó con gol este lunes con su nuevo equipo, Fluminense, en la victoria ante el Bangu por el torneo Carioca.

El delantero venezolano anotó de manera magistral a los 35 minutos y abrió el marcador para su nuevo equipo, al que arribó a inicios de este año proveniente de Botafogo.

Savarino recibió una pelota desde el costado derecho, luego controló en el área rival y terminó rematando desde un ángulo imposible para anotar su primer golazo con el equipo de Río de Janeiro.

Su gol sirvió para la senda victoriosa de su equipo este lunes que finalmente terminó derrotando 3 a 1 a Bangu.

Como era de esperarse, los aficionados reaccionaron al tanto y no evitaron reconocer la calidad del delantero nacido en Maracaibo.

Alguien tiene que buscar ubicar este chamo en la selección en el lugar adecuado para que haga esto”; “El maracucho que sí es bueno”; “Crack”; “Golazo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Se espera que Savarino sea uno de los jugadores que lidere el próximo ciclo de la selección Vinotinto tras la dura eliminación ante Colombia del Mundial de 2026.

Ahora, con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador, el jugador venezolano espera tener un lugar en la selección venezolana que buscará renovarse con le Mundial de 2030 en la mira.

El delantero de 29 años salió del Zulia de su país hacia su primera experiencia internacional en el Real Salt Lake de la MLS, luego llegó al Atlético Mineiro, donde se dio a conocer en el fútbol brasileño para luego recaer en el Botafogo, equipo con el que conquistó la Copa Libertadores y se destacó como gran figura.

