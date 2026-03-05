Estados Unidos reporta que realizó su primer vuelo chárter desde Medio Oriente para rescatar ciudadanos

El Gobierno de Estados Unidos ejecutó su primer vuelo chárter desde Medio Oriente para rescatar ciudadanos, según reportó el Departamento de Estado, luego de que un importante número partiera por su propia cuenta.

Aunque la dependencia no proporcionó detalles puntuales sobre el mismo, sí precisó que había salido este miércoles 5 de marzo desde la zona, citando preocupaciones operativas.

"Se incrementarán los vuelos adicionales en toda la región", manifestó en un comunicado, instando a sus connacionales en Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita que se registren mediante la web.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques contra el régimen de Irán, el Departamento de Estado ha enfrentado críticas de viajeros y legisladores por no proporcionar rutas más rápidas para salir de la región.

La situación en Medio Oriente escaló el sábado 28 de febrero cuando fuerzas israelíes y norteamericanas atacaron objetivos del régimen, entre ellos su líder, el ayatolá Alí Jameneí, quien murió en los bombardeos.

Ante la situación, el régimen respondió disparando misiles y drones a toda la región, afectando a varios países del Golfo.

Desde que comenzaron los ataques, más de 17.500 ciudadanos de Estados Unidos han regresado a su país. Para el martes, 8.500 retornaron, según dijo el secretario de Estado adjunto Dylan Johnson.

De acuerdo con informes del Departamento de Estado, la cartera había ayudado a casi 6.500 personas, pero la mayoría han partido por sus propios medios y prácticamente todos en vuelos comerciales.

Pese a que los viajes aéreos en la región se han visto restringidos, Estados Unidos ha aconsejado a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente todo Medio Oriente.