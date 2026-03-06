NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump dice que los principales contratistas de las Fuerzas Armadas de EE. UU. han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
En medio de su mensaje, el titular de la Casa Blanca se refirió a los ataques estratégicos contra el régimen de Venezuela y de Irán.

Este viernes 6 de marzo, el presidente de Donald Trump sostuvo que los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de EE. UU. han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama.

o

A través de su plataforma digital, Truth Social, el mandatario norteamericano dijo al respecto: “Acabamos de concluir una muy buena reunión con las mayores empresas manufactureras de defensa de EE. UU. donde discutimos la producción y los cronogramas de producción”.

“Han acordado cuadriplicar la producción de armamento de clase exquisita porque queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles más altos de cantidad”, acotó.

o

En medio de su mensaje, el titular de la Casa Blanca se refirió a los ataques estratégicos contra el régimen de Venezuela y de Irán.

“La expansión comenzó tres meses antes de la reunión y las plantas y producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Tenemos un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que estamos utilizando, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela. Sin embargo, también hemos aumentado los pedidos en estos niveles”, recalcó Trump.

Aprovechó para hablar también de las corporaciones enfocadas en sistemas de defensa que mantienen una estrecha alianza con Washington.

o

“Las empresas representadas fueron los directores ejecutivos de BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon”, subrayó.

Antes de finalizar su mensaje en Truth Social, el gobernante de la unión americana aseguró que pronto se desarrollará otra reunión sobre este asunto.

“Habrá otra reunión prevista para dentro de dos meses. Estados de todo el País están pujando por estas nuevas Plantas”, concluyó.

El mensaje en cuestión fue reposteado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Mensaje

Truth social

Armamento

Pronunciamiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Acabará pasando a la historia como san Donald Trump": experto expone peligro del régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, miembro del equipo del primer ministro de Catar, sobre ataques del régimen de Irán

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Caos en México tras caída de El Mencho / FOTO: EFE
México

¿Qué viene ahora en México tras haber dado de baja a ‘El Mencho’, máximo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación?

Aeropuerto Internacional de Maiquetía - Foto: EFE
Vuelos

Agencia Europea de Seguridad Aérea retira alerta para no volar a Venezuela lanzada tras la operación que derivó en la captura de Maduro

Marco Rubio y Gabriel Boric | Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio anunció que EE. UU. retiró visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Caos en México tras caída de El Mencho / FOTO: EFE
México

¿Qué viene ahora en México tras haber dado de baja a ‘El Mencho’, máximo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación?

Aeropuerto Internacional de Maiquetía - Foto: EFE
Vuelos

Agencia Europea de Seguridad Aérea retira alerta para no volar a Venezuela lanzada tras la operación que derivó en la captura de Maduro

Jugadores de la Selección Colombia- Foto: AFP
Selección Colombia

Delantero de la Selección Colombia jugará en el fútbol ruso en medio polémicas que han acompañado el último año de su carrera

Marco Rubio y Gabriel Boric | Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio anunció que EE. UU. retiró visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

La Sagrada Familia de Barcelona - Foto AFP
Iglesia

Así quedó la Sagrada Familia de Barcelona tras alcanzar su altura máxima con la instalación de su última pieza: ya es la iglesia más alta del mundo

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el régimen iraní está siendo aplastado por completo": la Casa Blanca

Robert Carradine
Fallecimiento

Robert Carradine, actor en ‘La venganza de los nerds’ y ‘Lizzie McGuire’, falleció a los 71 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre