Trump dice que los principales contratistas de las Fuerzas Armadas de EE. UU. han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama

Este viernes 6 de marzo, el presidente de Donald Trump sostuvo que los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de EE. UU. han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama.

A través de su plataforma digital, Truth Social, el mandatario norteamericano dijo al respecto: “Acabamos de concluir una muy buena reunión con las mayores empresas manufactureras de defensa de EE. UU. donde discutimos la producción y los cronogramas de producción”.

“Han acordado cuadriplicar la producción de armamento de clase exquisita porque queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles más altos de cantidad”, acotó.

En medio de su mensaje, el titular de la Casa Blanca se refirió a los ataques estratégicos contra el régimen de Venezuela y de Irán.

“La expansión comenzó tres meses antes de la reunión y las plantas y producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Tenemos un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que estamos utilizando, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela. Sin embargo, también hemos aumentado los pedidos en estos niveles”, recalcó Trump.

Aprovechó para hablar también de las corporaciones enfocadas en sistemas de defensa que mantienen una estrecha alianza con Washington.

“Las empresas representadas fueron los directores ejecutivos de BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon”, subrayó.

Antes de finalizar su mensaje en Truth Social, el gobernante de la unión americana aseguró que pronto se desarrollará otra reunión sobre este asunto.

“Habrá otra reunión prevista para dentro de dos meses. Estados de todo el País están pujando por estas nuevas Plantas”, concluyó.

El mensaje en cuestión fue reposteado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos.