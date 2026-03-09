NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump se reunió con venezolanos y cubanos en Doral, Florida: fue recibido entre aplausos y pidió arepas para llevar

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump en Doral (AFP)
El Arepazo no es solo un restaurante, es también un lugar emblemático para la manifestación de los venezolanos de Florida.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se movilizó hasta El Arepazo, en la ciudad de Doral, Florida, en un encuentro privado con venezolanos, nicaragüenses y cubanos.

El Arepazo no es solo un restaurante, es también un lugar emblemático para la manifestación de los venezolanos de Florida, sirviendo de punto de encuentro para el exilio venezolano y cubano.

Dentro del establecimiento a Trump lo esperaban decenas de personas que al unísono gritaban "¡Estados Unidos, Estados Unidos!" y luego aplaudieron al presidente cuando cruzó la puerta.

Además de saludar a los presentes, el mandatario aprovechó para llevarse algunas arepas de regreso a Washington DC en el Air Force One.

La presencia de Trump en Doral contó con un gran despliegue de seguridad y la presencia de cientos de personas afuera de El Arepazo.

