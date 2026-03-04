NTN24
Luis Díaz, jugador del Bayern - Foto: EFE
Bundesliga

Luis Díaz, nuevamente fue destacado en la Bundesliga: se encuentra dentro de los nominados a mejor jugador de febrero

marzo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
El extremo colombiano hace parte de la lista de los seis futbolistas destacados del mes que terminó.

Desde su arribo al Bayern Munich de Alemania, el extremo colombiano Luis Díaz se ha convertido en una de las piezas claves dentro del esquema táctico del técnico Vincent Kompany, quien ha depositado su confianza en el ‘guajiro’, el cual le ha respondido de la mejor manera dentro del terreno de juego.

Su rendimiento en cada jornada con el conjunto Bavaro hoy lo ha llevado a ser uno de los futbolistas nominados al mejor jugador de febrero, tras su gran actuación durante el mes anterior, en el cual el atacante disputó cinco encuentros, cuatro por Liga y uno por Copa.

Durante estos partidos, Luchito se destacó por marcar en cuatro oportunidades y hacer tres asistencias.

Estos números lo llevaron a ser uno de los seis futbolistas nominados a mejor jugador del mes de febrero.

Junto a Díaz aparecen jugadores como su compañero de equipo, el delantero británico Harry Kane, y Yan Diomande del Leipzig, por destacar algunos.

Estos son los nominados a mejor jugador del mes de febrero en la Bundesliga

  • Harry Kane – Bayern Munich
  • Luis Díaz – Bayern Múnich
  • Yan Diomande – Leipzig
  • Grimaldo - Leverkusen
  • Ozan Kabak - Hoffenheim
  • Edmundo Tapsoba – Leverkusen

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Desde su arribo al conjunto bávaro, el ‘Guajiro’ ha disputado un total de 34 partidos entre las diferentes competencias que ha afrontado el conjunto alemán en la actual temporada 2025/2026: Bundesliga, la Champions League, la Copa y la Supercopa de Alemania.

Enccuentros en los cuales ha tenido la oportunidad de marcar en 19 goles y ha hecho 12 asistencias, un rendimiento que ha sido evaluado por el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore con 7.3.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern?

El próximo encuentro del ‘Gigante de Baviera’ será el próximo viernes 6 de marzo en el Allianz Arena ante Mönchengladbach, válido por la fecha 25 de la Bundesliga.

