Marco Rubio se reúne con líderes caribeños mientras EE. UU. aumenta presión sobre Cuba

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, buscará abordar las preocupaciones de los líderes caribeños sobre Cuba en una cumbre este miércoles, mientras Washington intensifica la presión sobre la isla.

Rubio también busca una cooperación sostenida en Venezuela y la problemática situación de Haití durante su participación en la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que no incluye a Cuba.

Tras asistir al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump ante el Congreso, Rubio voló durante la noche para unirse a la cumbre en San Cristóbal y Nieves, una soleada excolonia británica de menos de 50.000 habitantes.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de EE. UU. el 3 de enero, el país latinoamericano se ha visto obligado a interrumpir sus cruciales envíos de petróleo a Cuba.

VEA TAMBIÉN "Estamos comprometidos con Venezuela": excandidato Enrique Márquez reaccionó tras aparecer en el Congreso por invitación de Trump al Discurso del Estado la Unión o

Esto ha sumido a Cuba en una nueva crisis económica, con escasez de combustible y apagones esporádicos.

Desde que asumió el cargo de máximo diplomático de Estados Unidos, Rubio ha moderado públicamente sus llamados a un cambio de régimen, y Washington ha mantenido conversaciones discretas con La Habana.

Trump y Rubio han amenazado con sanciones contra los países que venden petróleo a Cuba, pero no han llegado a implementar algunas medidas impulsadas por los críticos cubanoamericanos de línea dura de La Habana.