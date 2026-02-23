Delcy Rodríguez destituye a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, de cargo que tenía en el régimen como "viceministra para Comunicación Internacional"

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, destituyó a Camila Fabri, esposa de Alex Saab, como viceministra para Comunicación Internacional al interior del régimen, y designó en su lugar a Rander Peña.

“He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, indica un comunicado.

Alex Saab habría sido capturado el pasado miércoles 4 de febrero a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron en su momento a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura, que previamente fue reportada por medios de comunicación colombianos como Caracol Radio, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters también confirmó la captura de Saab, citando a un funcionario policial estadounidense, quien además afirmó que se espera que Saab, de 54 años, sea extraditado a Estados Unidos.

No obstante, sectores cercanos a Alex Saab han negado su arresto y se han declarado sorprendidos con los informes sobre su detención. De momento, el paradero de Saab es una incógnita.

Todo esto ocurre un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en Caracas y en medio de la presión de Washington sobre el régimen en cabeza ahora de Delcy Rodríguez.

Alex Saab enfrenta dos demandas civiles activas en cortes federales de Miami, pese a que en marzo de 2024 recibió una clemencia ejecutiva del entonces presidente Joe Biden que cerró su caso penal.

Durante poco más de dos años, Saab permaneció detenido en el Centro de Detención Federal del downtown de Miami, tras ser acusado formalmente el 25 de julio de 2019 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con Álvaro Pulido Vargas.

La imputación original comprendía ocho cargos: uno por conspiración para cometer lavado de dinero y siete por lavado de dinero en transferencias concretas.

El 28 de marzo de 2024, un juez emitió una orden que cerraba el caso penal tras la concesión de clemencia de Biden. Sin embargo, esta decisión no afecta dos procesos civiles que continúan en el Distrito Sur de Florida.

El primero, conocido como caso civil Kenemore con fecha del 14 de agosto de 2025, fue presentado por la familia Kenemore y otras víctimas contra Nicolás Maduro, la cúpula del Cártel de los Soles, PDVSA y Alex Saab. La demanda los acusa de terrorismo bajo la ley federal y de Florida, además de crimen organizado, señalándolos de operar un narcoestado que secuestra, tortura y ataca a opositores con apoyo financiero de Saab.

El segundo caso civil fue presentado el 6 de enero de 2025. En este, Maduro, Saab y la cúpula Chavista son demandados por operar una empresa de narcoterrorismo que habría financiado con cocaína y oro el secuestro y tortura de ciudadanos estadounidenses usados como moneda de cambio.

Según la imputación, Saab es señalado como pieza clave en el lavado de dinero que hace posible esa maquinaria.