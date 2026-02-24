"No me extrañaría que se haya guardado un as político": experto sobre posibles anuncios de Trump sobre Cuba o Venezuela en su Discurso del Estado de la Unión

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dará su primer Discurso del Estado de la Unión tras un año de su segunda administración y donde se espera que haga su balance y hable sobre sus prioridades ante los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Para hablar sobre este tema, José Rivera, académico experto en relaciones internacionales, conversó con El Informativo de NTN24.

El experto señaló durante el diálogo con el canal de las Américas que "habrá que ver de qué manera el presidente proyecta sus logros y su maquinaria lo pueda sostener de cara a las elecciones de medio termino de noviembre".

Además, se refirió a la posibilidad de que dé un anuncio sobre el fin del régimen cubano o el avance en la transición democrática en Venezuela.

"Trump tiene un vicio de espectáculo así que no me extrañaría que él se haya guardado un as político debajo de la manga para presentarlo ante la esfera pública para tratar de alzar su figura", afirmó.

Rivera señaló que sería complicado que el líder republicano hable de Venezuela porque "aun habiendo removiendo el obstáculo que era Maduro, el andamiaje que lo sostenía políticamente y que lo validaba todavía está ahí".