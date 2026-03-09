NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado anunció que se reunirá con venezolanos en su visita a Chile

marzo 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado - Foto: EFE
Machado asistirá a la posesión presidencial de José Antonio Kast en Chile, programada para este 11 de marzo.

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, quien ha sido invitada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a su posesión, la cual se llevará a cabo el próximo 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, anunció que se va a reunir con venezolanos en su visita al país austral.

En vista de su presencia en territorio chileno, Machado anunció este lunes por medio de sus redes sociales que el 12 de marzo tendrá un espacio para reunirse con sus compatriotas.

“Mis queridos venezolanos en Chile, qué emoción poder vernos este jueves 12 de marzo en Santiago”, expresó la líder democrática por medio de su cuenta de X.

Machado manifestó que esta será la oportunidad para fundirse en un abrazo con sus compatriotas, con anhelo de que este se repita en su natal Venezuela.

“¡Nos daremos ese anhelado abrazo que pronto repetiremos en Venezuela y con nuestras familias!”, añadió.

La líder democrática de Venezuela enfatizó que este será el camino de preparación “para la reconstrucción” de su “país” que lograrán “juntos”.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro de Machado con sus compatriotas en territorio chileno?

De acuerdo con la información compartida por el Comando Con Venezuela, el encuentro de María Corina Machado con sus connacionales en Chile será este jueves 12 de marzo en el Paseo Bulnes con Parque Almagro, Santiago Centro, a partir de las 17:00 hora local.

o

Según un comunicado emitido por la Vocería Oficial de Venezuela, Machado hará parte de los “Actos de Transmisión de Mando Presidencial en Chile”, esto “atendiendo la invitación especial” que le ha hecho José Antonio Kast, presidente electo de los chilenos, quien asumirá su cargo este jueves 11 de marzo.

De igual manera, según lo informado por la Vocería, en otras de las actividades en las que haría presencia María Corina Machado, sería en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera, de la Universidad del Desarrollo (UDD), invitación que le habría extendido la familia del exmandatario fallecido hace más de 2 años en un accidente aéreo.

