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Lunes, 13 de abril de 2026
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Hansi Flick

Hansi Flick carga contra responsables de la UEFA por el césped del Estadio Metropolitano para la vuelta de 4tos de final de Champions

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Hansi Flick. exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
Hansi Flick. exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
Antes de iniciarse la sesión de entrenamiento previa al trascendental trámite, Flick mostró su malestar al delegado de la UEFA, el danés Christian Kofoed, por el estado del césped.

El partido de vuelta de los cuartos de final de Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se jugará este martes 14 de abril a las 21:00 horas (horario CET). El choque tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Madrid.

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Precisamente, sobre la casa del cuadro 'colchonero', el DT del Barcelona, el alemán Hansi Flick, le dejó saber a la UEFA una queja.

Antes de iniciarse la sesión de entrenamiento previa al trascendental trámite, Flick mostró su malestar al delegado de la UEFA, el danés Christian Kofoed, por el estado del césped.

Mediante unas imágenes captadas por el medio de comunicación El Desmarque, se ve cómo el técnico 'azulgrana' se dirige al representante del máximo organismo del fútbol europeo y le enseña, con 'cara de pocos amigos' una zona del campo.

El pasado miércoles, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid se midieron en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

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A esta queja se le suma otra acción del Barcelona, específicamente de su presidente, Joan Laporta.

Una vez consumado el duelo del pasado 8 de abril, el Barça, según el periodista italiano Fabrizio Romano, presentó una queja a la UEFA por decisiones arbitrales y del VAR.

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"El Barcelona informa que los servicios jurídicos del club han presentado una queja formal contra la UEFA en relación con lo ocurrido en el encuentro de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid", dijo el comunicador social en su cuenta de X.

Luego, continuó: "El club considera que se produjo una acción arbitral contraria a las normativas vigentes, con un impacto directo en el desarrollo del encuentro y su resultado. La reclamación se centra en una acción específica. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival atacó el balón con la mano dentro del área sin que ello fuera señalado como infracción correspondiente".

"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la no intervención del VAR, constituyó un error grave. Como consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de errores y la adopción de las medidas pertinentes", adicionó.

En cuanto al cliclo estadístico, ambos clubes se han enfrentado en 250 ocasiones. El Barcelona ha ganado 115 de esos partidos, el Atlético 78 y 57 terminaron en empate.

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