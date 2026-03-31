"Un trono digno de un rey": el polémico retrete dorado que apareció al frente del monumento de Abraham Lincoln como crítica a Trump por las renovaciones en la Casa Blanca

Una extraña obra de arte, que tiene como fin burlarse del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció este martes a pocas cuadras de la Casa Blanca.

El enorme retrete dorado titulado como "Un trono digno de un rey", un monumento ubicado justo al frente del Abraham Lincoln, fue creado por un grupo de artistas con el fin de burlarse de Trump y sus gustos por las cosas "brillantes".

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El colectivo anónimo "The Secret Handshake (Apretón de manos secreto)"creo la obra que consiste en un gran trono de mármol y oro, en cuyo centro se encuentra el un retrete completamente bañado en oro.

El monumento cuenta con una placa que dice: "En una época de división sin precedentes, de conflictos en escalada y de turbulencia económica, el presidente Trump se centró en lo que verdaderamente importaba: la remodelación del baño Lincoln en la Casa Blanca".

"Este, su logro supremo, constituye un audaz recordatorio de que el presidente no es solo un hombre de negocios, sino alguien que se ocupa de los negocios. Se erige como un tributo a un visionario inquebrantable que miró hacia abajo, vio un problema y lo pintó de oro", agrega el escrito de la placa.

La obra satírica fue instalada en el National Mall, lugar turístico de Washington para ridiculizar las renovaciones llevadas a cabo por Donald Trump en la Casa Blanca.

El líder republicano se vanaglorió en octubre de 2025, en su red Truth Social, de haber renovado este espacio que lleva el nombre del expresidente norteamericano Abraham Lincoln.

No es la primera vez que este colectivo instala una obra así, ya que han instalado en el pasado varios monumentos con tonos políticos en diferentes zonas de la capital norteamericana.

Entre las más reconocidas está la polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington.

En septiembre de 2025, apareció la polémica estatua, en la que ambos están tomados de la mano y tiene una placa en la que los señala como ‘Mejores Amigos (Best Friends)’, está ubicada en el National Mall de Washington.

En la placa de la estatua también se puede leer la descripción: “Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su 'mejor amigo' Jeffrey Epstein”.