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Martes, 31 de marzo de 2026
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Cuba

Indignación por reciente entrevista que dio Miguel Díaz-Canel hablando de cocinas de leña y carbón, desde el lujoso Palacio de la Revolución de La Habana

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, entrevistado por el exdirigente político español, Pablo Iglesias / Apagón masivo en Cuba - Fotos: EFE
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, entrevistado por el exdirigente político español, Pablo Iglesias / Apagón masivo en Cuba - Fotos: EFE
Durante la conversación, el sucesor de los hermanos Castro abordó temas como "la resistencia" y "el diálogo”.

Muchos cubanos se muestran indignados en redes sociales por una reciente entrevista ofrecida por el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en la que habla de cocinas de leña y carbón, desde una lujosa casona.

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El sucesor de los hermanos Castro, Díaz-Canel, sostuvo una entrevista con el exdirigente político español Pablo Iglesias, ahora director de Canal Red, en el Palacio de la Revolución de La Habana.

Durante la conversación, Díaz-Canel abordó temas como la “resistencia” de su régimen frente a las sanciones de Estados Unidos y la importancia del “diálogo”.

La reunión, que también incluyó una visita de Iglesias al Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá, provocó debate en varias plataformas digitales debido al contraste con la crisis energética y de abastecimiento que atraviesa la población del país caribeño.

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"Esto se cuenta y no se cree: un tipo habla de resistir en medio de un colapso generalizado producto de su sistema nefasto", dijo un usuario en la red social Threads.

"Vi tan solo 5 minutos de entrevista y todo lo que dice Díaz-Canel es mentira, mi Cuba está muerta desde hace mucho", agregó otro navegador de internet, también en Threads.

"Que lamentable ese dictador, aparte, el que entrevista es un zurdo español que defiende el socialismo, pero que no se adentra en la Cuba de a pie, ambos hablan de ideales pero les encanta el capitalismo, tan solo miren ese porcelanato en el suelo", añadió otro usuario, pero esta vez en Youtube.

El entrevistador, Pablo Iglesias, fundador y exsecretario general del partido Podemos, llegó a Cuba como parte del 'Convoy Nuestra América'.

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Su visita generó críticas por cubanos que cuestionaron la estancia del político español en un hotel de lujo, en medio de la compleja situación económica del país.

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. De hecho, la cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica.

A su vez, de acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.214 prisioneros políticos en Cuba.

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