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Martes, 31 de marzo de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado deja esperanzador mensaje tras reunión con Marco Rubio: "Se acerca el día"

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz junto a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: X
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz junto a Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: X
La premio Nobel de la Paz se reunió con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos en el Departamento de Estado en Washington D. C.

Este martes 31 de marzo, la líder de la democracia en Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dejó un esperanzador mensaje en sus redes sociales tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

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Junto a la redacción, la apodada 'dama de hierro' compartió vía X una foto con el funcionario del gobierno Trump.

"Excelente reunión con el Secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la Libertad y el bienestar de los venezolanos", expresó Machado.

"Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela. ¡Avanzamos!", añadió la fundadora del partido político Vente Venezuela.

Machado se reunió con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos en el Departamento de Estado en Washington D. C.

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De acuerdo con diversos reportes, el diálogo se centró en la coyuntura política venezolana.

Asimismo, se abordó el fortalecimiento de las relaciones con los sectores democráticos, en un momento considerado decisivo para el futuro del país sudamericano.

El encuentro se desarrolló de forma privada y sin presencia de medios, aunque posteriormente se difundieron imágenes de la llegada a través de redes sociales.

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Hace pocas semanas Machado expresó su intención de regresar a Venezuela para avanzar en la preparación de eventuales procesos electorales, en el marco de la transición en curso.

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