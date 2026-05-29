"Llegó un momento increíble": Luis Díaz dice que está en su mejor año para ir al Mundial con la 'Tricolor'

Este viernes, el futbolista guajiro Luis Díaz aseguró que se encuentra en uno de sus “mejores años” para debutar con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026.

El extremo colombiano, de 29 años, jugará su primera cita mundialista tras destacar en su primera temporada en el Bayern Múnich.

"Está siendo uno de mis mejores años a nivel personal, a nivel futbolístico", dijo Díaz durante una rueda de prensa luego de un entrenamiento en Bogotá.

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Y añadió: "Llegó un momento increíble para lo que siempre soñé, que es dejar en alto a nuestra selección".

Junto con James Rodríguez, Lucho Díaz destaca como una de las figuras más importantes de la lista de 26 jugadores del seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

Sin embargo, cabe mencionar que Rodríguez, de 34 años, disputará su tercer Mundial tras venir de un primer semestre de año en el que no logró destacar en el Minnesota United de la liga norteamericana (MLS).

"El capitán sigue siendo James Rodríguez", comentó Díaz después que la prensa lo comparara con el 10.

Hace unos días, Lucho publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales tras ver cumplido su sueño de ir a un Mundial.

En una publicación en su cuenta de X, no dudó en compartir con sus seguidores la emoción por tan semejante logro, al que calificó como uno de los sueños más grandes de su vida.

“El agradecimiento primero siempre es para Dios. Ese niño que un día soñaba en el patio de su casa, hoy ve cumplido uno de los sueños más grandes de su vida: ir a un Mundial”, escribió en ese entonces.

La Selección Colombia terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, con lo que selló su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y firmó el paso a la séptima cita orbital.

Con la fe intacta, los jugadores del combinado cafetero buscan darlo todo en la cancha y ganar su primer Mundial, que este año se llevará a cabo en los tres países de Norteamérica: Canadá, Estados Unidos y México.

La ‘Tricolor’ hace parte de Grupo K y debutará frente a Uzbekistán el 17 de junio, y luego se enfrentará a la República Democrática del Congo y a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos, durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.