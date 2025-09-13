NTN24
Sábado, 13 de septiembre de 2025
Madrid

Una fuerte explosión en un bar de Madrid dejó al menos 21 heridos, tres de ellos de gravedad

septiembre 13, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
De acuerdo con las informaciones preliminares, la explosión se originó por culpa de una fuga de gas.

Al menos 21 personas resultaron heridas este sábado en Madrid, tres de ellas de gravedad, en una explosión que destruyó un bar de la capital española, informaron los servicios de emergencia.

Según los medios de comunicación locales, la explosión se debió a una fuga de gas.

o

Los bomberos retiraron los escombros del local, situado en el barrio madrileño de Vallecas, indicaron los servicios de emergencia de Madrid en la red social X.

En un video publicado por estos servicios, se ve al techo parcialmente derrumbado y ladrillos esparcidos por el suelo. Los servicios de emergencia se llevaron a una víctima en camilla.

Los servicios médicos y de protección civil atendieron a 21 heridos, tres de ellas "graves" y dos "potencialmente graves", dijeron los servicios de emergencia.

Perros rastreadores y drones fueron movilizados para las tareas de desescombro añadieron.

