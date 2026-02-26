NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Festival de Viña del Mar

¿Quién es el humorista venezolano que se ganó el cariño de Chile y fue premiado con el máximo reconocimiento en el Festival de Viña del Mar?

febrero 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Festival de Viña del Mar - Foto: EFE
El humorista se destacó en la tercera noche del Festival de Viña del Mar, donde fue premiado con las Gaviotas de plata y oro.

Pese a la fallida presentación del humorista venezolano George Harris hace un año atrás en el Festival de Viña del Mar, la delegación encargada del espectáculo volvió a apostar por un comediante de ese país en la edición de este 2026.

El miedo por la reacción del público contra Harris no intimidó en lo más mínimo al humorista venezolano que el pasado martes se consagró en la Quinta Vergara y pudo domar al denominado “monstruo”.

Se trata de Esteban Düch, un migrante venezolano que llegó a Chile hace más de 10 años huyendo de la situación política y económica de su país por el régimen de Nicolás Maduro.

Pasó de ser Contador Auditor y trabajar de ello a trabajar en oficios varios en Chile y luego convertirse en uno de los humoristas más importantes de las últimas semanas.

Desde que llegó a Santiago de Chile pasó por restaurantes y plataformas de domicilios, sin pensar que algún día sería el centro de atención ante más de 15 mil personas en Viña del Mar.

Cansado de su rutina, se decidió por abocarse al humor con su primer show titulado “El Pana Diablo” y consistía en una rutina de 15 minutos para luego darle paso al público. Desde allí, conoció a importantes comediantes chilenos, quienes le fueron abriendo puertas en otros escenarios más grandes hasta llegar a Viña del Mar.

El pasado martes, el comediante nacido en Maracaibo cautivó al público chileno con una rutina en la que habló de diferentes temas, incluidos la migración y la xenofobia.

Su presentación, de casi una hora, le valió conquistar los dos premios más importantes de la noche: las gaviotas de oro y plata. Galardonados que su compatriota Harris no pudo obtener ya que se fue entre silbidos del escenario ante la reacción del público chileno.

