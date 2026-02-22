"Un 90% de los militares presos políticos han sido acusados sin ningún tipo de prueba": militar retirado venezolano sobre los vacíos de la ley de Amnistía

La implementación de la ley de amnistía en Venezuela no tiene un avance significativo por parte del régimen. Mientras se anunció 379 excarcelaciones el viernes pasado, la ONG Foro Penal reportó que solo ha podido confirmar "no más de 40" liberaciones desde la entrada en vigor de la normativa, cifra que contrasta con las "cientos" mencionadas por Jorge Rodríguez, cabeza de la ilegítima Asamblea Nacional.

La ley contempla beneficios para aproximadamente 11.000 personas que recibieron medidas sustitutivas de la privación de libertad por parte del sistema de justicia venezolano. Sin embargo, la norma excluye expresamente a quienes han sido acusados de supuestamente haber cometido terrorismo, rebelión o traición a la patria, lo que ha generado rechazo entre sectores opositores y militares detenidos.

En respuesta a estas exclusiones, más de 200 presos políticos se declararon en huelga de hambre, según denunciaron sus familiares a las afueras del centro penitenciario Rodeo 1 en Caracas.

Foro Penal señaló que "presos políticos en Venezuela, muchos de ellos militares", también en huelga de hambre, no están cobijados por la nueva legislación.

Precisamente, para discutir sobre la perspectiva de los presos políticos excluidos, La Tarde de NTN24 conversó con José Antonio Colina, militar retirado de La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y presidente de VEPPEX, quien señaló que "un 90% de los militares presos políticos han sido acusados de cada uno de estos delitos sin ningún tipo de prueba".

Colina denunció que la exclusión de militares demuestra que "la fuerza armada no está cohesionada" y que hay uniformados que "quieren cumplir con su rol de policía de la constitución nacional".

El activista militar indicó que Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello son los principales responsables de mantener encarcelados a los militares disidentes. "Para ellos era como una cuestión de honor que estos militares no pudieran ser amnistiados", afirmó Colina, quien además advirtió que esta situación "en un futuro les va a salir bastante caro".

“En algún momento van a salir de la cárcel y van a tener un rol importante en lo que va a ser la construcción de Venezuela y Padrino tendrá que pagar por el daño infringido”, recalcó.

El militar expresó que la huelga de hambre que está ocurriendo en el Rodeo 1 ocurre por una sencilla razón: “Lo primero que se vino a la mente es que muchos militares de prestigio iban a ser dejados en libertad”, pero si un indulto ocurre “les sirve este proceso para jugar macabramente con las esperanzas de los presos políticos militares y con los familiares”.

Entre los casos destacados de exclusión figuran el del argentino Nahuel Gallo y el sargento Luis Bandrés, quien lleva siete años detenido. Jorge Rodríguez mencionó en una entrevista que estarían "evaluando para ver si algunos militares podrían ser indultados", aunque esto implicaría una selección discrecional por parte del régimen.