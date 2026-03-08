NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Israel

Israel anuncia que abatió comandantes iraníes claves en ataque a lujoso hotel en Beirut: imágenes muestran habitaciones alcanzadas por proyectil

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Hotel Ramada, atacado por Israel en Beirut. (AFP)
El jefe militar israelí, el teniente general Eyal Zamir, afirmó tras los ataques que "no hay lugar seguro para el eje del mal iraní”.

El ejército israelí declaró el domingo la muerte de cinco comandantes clave de la Fuerza Quds de élite de la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán en un ataque al hotel Ramada, considerado de lujo, en Beirut.

"Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia precisa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), llevó a cabo un ataque preciso en Beirut, Líbano, contra cinco comandantes del Cuerpo de Líbano y del Cuerpo de Palestina del CGRI mientras se reunían en un hotel en Beirut", declaró el ejército.

En un comunicado aparte, el jefe militar israelí, el teniente general Eyal Zamir, afirmó: "No hay lugar seguro para el eje del mal iraní en ningún lugar de Oriente Medio, ni en Beirut ni en ningún otro lugar".

Imágenes del ataque muestran que varias habitaciones del hotel, un lugar lujoso con vista al mar, fueron alcanzadas.

En medio de los ataques contra el régimen iraní, entre tanto, este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el nuevo líder supremo del régimen Irán "no durará mucho" sin su aprobación, después de que las autoridades iraníes anunciaran que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor del tirano Alí Jamenei.

En el noveno día de conflicto, la Asamblea de Expertos del régimen de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del sucesor de Jamenei.

Jamenei, de 86 años, fue abatido el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que desató el conflicto que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región.

En la última semana circularon varios nombres para el puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años, considerado una de las personalidades más influyentes.

Trump ya descalificó la semana pasada a Mojtaba Jamenei al afirmar que es un "peso ligero". "Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho", agregó.

Israel, en cualquier caso, ya anunció que el nuevo líder será "un objetivo" tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando del régimen de Irán desde 1989.

