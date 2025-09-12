NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
México

Asciende a 10 el número de muertos por explosión de un camión con gas en Ciudad de México

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Explosión de un camión con gas en Ciudad de México - Foto AFP
Explosión de un camión con gas en Ciudad de México - Foto AFP
La capital mexicana se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

La cifra de muertos por el estallido de un camión de transporte de gas en Ciudad de México aumentó a 10 este viernes tras el fallecimiento de otros dos personas, informó la alcaldesa Clara Brugada.

La capital mexicana se vio sacudida el miércoles por la potente explosión de un vehículo cargado con miles de litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.

"Tenemos 54 personas que continúan todavía en el hospital (...), 22 que afortunadamente ya se dieron de alta y, lamentablemente, diez personas fallecidas", declaró Brugada en entrevista con la emisora Radio Fórmula.

Uno de los fallecidos el viernes es Jorge Islas Flores, quien trabajaba como personal de apoyo educativo en el estatal Instituto Politécnico Nacional (IPN), según reportó esta universidad.

"Expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido compañero", señaló el IPN en su cuenta de X.

o

Islas, de 51 años, era también artista plástico y su trabajo había sido expuesto internacionalmente, de acuerdo con información de medios locales.

Según las investigaciones de la fiscalía, es probable que el accidente del camión se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

La explosión del miércoles trajo a la memoria siniestros que involucraron transporte y almacenamiento de combustibles e infraestructuras de hidrocarburos.

En enero de 2019, un incendio y la posterior explosión de un ducto que era saqueado dejó 137 muertos en la localidad de Tlahuelilpan, en el central estado de Hidalgo.

En 1984 una explosión en instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, en el suburbio capitalino de San Juan Ixhuatepec, causó más de 500 muertes.

Temas relacionados:

México

Explosión

Muertos

Heridos

Videos

Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

