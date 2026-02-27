El secretario Marco Rubio viajará a Israel para hablar sobre Irán y en medio de tensiones por un posible ataque

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará el lunes a Israel para discusiones sobre Irán, en momentos en los que la presión de Washington sobre el régimen islámico aumenta y se teme, en diversos sectores, un posible ataque.

La visita del jefe diplomático de la Administración del presidente Donald Trump a territorio israelí se conoce justo cuando su país ordenó al personal no esencial abandonar ese país, lo que aumenta las probabilidades de ataques anunciados por el mandatario norteamericano.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio mantendrá conversaciones el lunes y regresará a Estados Unidos el martes.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, precisó que el diplomático "discutirá una serie de prioridades regionales, entre ellas Irán, Líbano y los esfuerzos en curso para aplicar el Plan de Paz de 20 Puntos para Gaza del presidente Trump".

Por otro lado, se supo que el secretario no planea llevar a periodistas a bordo de su avión para dicho viaje, una excepción respecto al procedimiento habitual que se sigue durante décadas para los jefes de esa cartera.

Cabe mencionar que la visita de Rubio a Medio Oriente ocurre luego de una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Ginebra el jueves, en medio de las preocupaciones de Washington por el programa nuclear del régimen iraní.

De acuerdo con lo reportado por el país mediador de los diálogos, Omán, las conversaciones han presentado avances, pero Irán pidió a EE. UU. que abandone sus "exigencias excesivas" para poder alcanzar un acuerdo.

El Gobierno del presidente Trump concentra sus fuerzas en Oriente Medio para un posible ataque contra la república islámica. Este viernes, el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó a las costas de Israel.

Además, su par, el USS Abraham Lincoln, se encuentra en el Mar Arábigo, donde opera más de 65 aeronaves y alberga a más de 5000 militares.