Miércoles, 18 de febrero de 2026
Detención

Ministerio Público del régimen de Venezuela confirmó detención del asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero por supuesta "estafa": fue liberado bajo medida cautelar

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
En un comunicado, el Ministerio Público chavista indicó que a Romero se le otorgó “medida cautelar sustitutiva consistente en régimen de presentación” tras ser detenido.

El Ministerio Público del régimen de Venezuela, en cabeza del fiscal Tarek William Saab, confirmó la detención del asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero por supuesta "estafa".

Mediante un comunicado emitido el martes 17 de febrero, la entidad indicó que Romero fue detenido el pasado día 13 de febrero en el Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo.

Según el Ministerio Público chavista, el asesor petrolero "se encontraba solicitado desde el 26 de mayo de 2025 por los delitos de estafa y asociación", y descartó que su arresto estuviese relacionado con "temas petroleros".

"Es necesario precisar que dicho procedimiento no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector, como ha sido difundido en distintos espacios mediáticos", puntualizó.

Añadió que el 17 de febrero de 2026 se celebró la audiencia de presentación del ciudadano y que, en atención a la edad de Romero, "el Ministerio Público solicitó una medida cautelar sustitutiva consistente en régimen de presentación".

De acuerdo con el comunicado "dicha solicitud fue acordada por el órgano jurisdiccional competente".

Evanan Romero, de 86 años, ha formado parte de importantes proyectos de petróleo, puesto que ha mantenido interlocución con petroleras de Estados Unidos, como Exxon y ConocoPhillips, debido a que él forma parte de directivos y exdirectivos de PDVSA destinado a desarrollar propuestas para el sector energético para el futuro gobierno.

Romero, que tiene también nacionalidad de Estados Unidos, estuvo detenido en un hospital de Maracaibo y tuvo acceso intermitente a su celular, informó una fuente bajo anonimato a la AFP.

