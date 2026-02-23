"Era un líder que no tenía mucha presencia y estaba escondido en los últimos años": exfuncionaria de la Casa Blanca sobre el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’

Una oleada de violencia en múltiples estados, el bloque de varias vías y la quema de vehículos es lo que ocasionó el operativo militar en el se le dio de baja a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, máximo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para hablar sobre este tema, Ana María Salazar, especialista en seguridad nacional y exfuncionaria de la Casa Blanca, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La especialista en seguridad nacional afirmó sobre la ola de violencia tras la captura de ‘El Mencho’ que "esta organización (El CJNG) tuvo la capacidad de expandir su presencia en más del 50% del territorio nacional".

Y por ello "parece que tenían bien organizado una estrategia para crear caos en diferentes partes del país y lo hicieron de una manera muy efectiva".

La invitada señaló que "uno de los errores más grandes que se cometió en el pasado, en el sexenio de López Obrador es que se permitió incrementar el control territorial de estas organizaciones. Lo que vimos el día de ayer no debe de sorprendernos porque si tienen una gran presencia".

Además, explicó que El Mencho "era un líder que no tenía mucha presencia y estaba escondido en los últimos años" y que su muerte, al no saber quién lo va a reemplazar, "va a incrementar la violencia, no solamente la interna. Seguro va a incrementar la violencia entre las otras organizaciones criminales".

"El expresidente Andrés Manuel López Obrador con su estrategia de 'abrazos, no balazos' se percibió como una estrategia en donde lo que no quería era tener un enfrentamiento", puntualizó Salazar, quien también reiteró que "la reacción fue tan barbara que el impacto se sintió en todos los niveles".