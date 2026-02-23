NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Operación Lanza del Sur

Comando Sur confirma con impactante video un nuevo ataque cinético letal contra embarcación que "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe"

febrero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fotos captura video X: @Southcom
La ofensiva a mar abierto fue la primera desde que Estados Unidos confirmó que participó en el operativo en el que fue abatido alias 'El Mencho'.

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes un nuevo "ataque cinético letal" contra una embarcación que aseguró estaba vinculada a organizaciones terroristas designadas.

"El 23 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", posteó en la red social X la cuenta oficial del Comando Sur.

La publicación fue subida junto con un video del procedimiento en el que se ve el momento del bombardeo a mar abierto que neutralizó inmediatamente a la embarcación vinculada, presuntamente, con narcotráfico.

"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido", prosiguió el Comando Sur.

El ataque, entretanto, se suma a una larga lista de ofensivas por parte de las fuerzas de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe que vincula con organizaciones criminales del narcotráfico.

El Departamento de Guerra, liderado por el secretario Pete Hegseth, lleva a cabo desde hace algunos meses la Operación Lanza del Sur con la que, según han precisado, buscan salvaguardar la seguridad del hemisferio occidental.

Pese a que los ataques han sido rechazados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por varios demócratas de la política de Estados Unidos, el Gobierno del presidente Donald Trump justifica las operaciones en proteger la seguridad nacional y estratégica de su país.

El ataque, además, se da un día después de que Estados Unidos confirmara que participó en el operativo en el que fue abatido 'El Mencho' y pidiera a sus ciudadanos permanecer resguardados.

"El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo" dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Temas relacionados:

Operación Lanza del Sur

Comando Sur

Ataque

Lucha contra las drogas

Caribe

