Lunes, 09 de febrero de 2026
Central Nuclear

Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo tras superar fallas técnicas

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Planta nuclear | Foto Canva
La central nuclear cuenta con siete reactores (BWR) con una capacidad total de 8.212 megavatios.

La mayor compañía eléctrica de Japón y una de las mayores del mundo, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), anunció este lunes su reactivación en la central nuclear Kashiwazaki-Kariwa en la prefectura japonesa de Niigata.

“A las 14:00 hora local (5:00 GMT) se retiraron las barras de control y se puso en marcha el reactor” número 6 de la central nuclear, informó la compañía a través de su red social X.

TEPCO recalcó que vigilará minuciosamente “la integridad de los equipos de la planta”. Su mensaje lo acompañó con un video donde muestra la activación de la planta nuclear.

No obstante, aunque ya este en trabajo la reactivación de la planta, la empresa recalcó que planea aumentar gradualmente la cantidad de energía generada en Kashiwazaki-Kariwa hasta retomar las operaciones a partir del 18 de marzo.

Cabe recalcar que TEPCO ya había intentado reactivar la central nuclear de Kariwa múltiples veces. Sin embargo, se ha apagado por fallas presentadas en lo reactores.

El primer fallo sucedió en 2017, cuando previamente los reactores 6 y 7 habían pasado por revisiones. No obstante, se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

Años después, el pasado 21 de enero, TEPCO intentó reactivar la central Kashiwazaki-Kariwa, con todo ya en ejecución, y se vieron obligados a apagar el reactor después de que se detectó una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control, que permitía gestionar su potencia y seguridad.

Sin embargo, es preciso mencionar que las múltiples fallas del reactor anteriormente se deben al accidente atómico provocado por el fuerte terremoto y posteriormente al tsunami que azotó el noreste de Japón el 11 de marzo del 2011.

No obstante, ante las renovaciones, la organización seguirá vigilando la central nuclear Kashiwazaki-Kariwa para posteriormente convertirla en una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO.

