Trump pidió pasar la página por el caso Epstein: "ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente"

En las últimas horas, el presidente Donald Trump pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo de Jeffrey Epstein.

Esta declaración ocurre cuando los recién publicados documentos han causado una investigación contra un importante político británico y se piden explicaciones sobre otros mencionados en los expedientes.

El exembajador del Reino Unido en Washington Peter Mandelson renunció a la Cámara de los Lores del parlamento británico en medio de las acusaciones de que había facilitado información confidencial al difunto delincuente sexual Epstein.

Asimismo, la Policía británica informó este martes que investiga a Mandelson por "delitos de mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

Las consecuencias de la reciente publicación de millones de documentos relacionados con Epstein también siguen en Estados Unidos.

El expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa Hillary testificarán a finales de febrero en el Congreso de Estados Unidos sobre sus lazos con Epstein, anunció el comité que investiga el caso.

Trump, sin embargo, insistió una vez más en que había sido exonerado por el último lote de archivos cuando enfrentó este martes nuevas preguntas en la Casa Blanca sobre el financista.

"No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra, literalmente, por parte de Epstein y otras personas. Pero creo que ya es hora de que el país quizá se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente", dijo Trump.

Y sobre los Clinton, el republicano aseguró que "es una pena", pero agregó que "no es un problema de los republicanos, es un problema demócrata".

Asimismo, ni Trump ni los Clinton han sido acusados de delitos penales relacionados con las actividades de Epstein.

En paralelo, presuntas víctimas de Epstein denunciaron, además, que sus nombres no fueron censurados, aunque debían mantenerse anónimos, dijeron sus abogados al New York Times. También se publicaron fotos y otros datos privados.

La publicación de la información llevó a una petición a un tribunal para que examinara una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes.

Sin embargo, un juez federal de Estados Unidos canceló el martes la audiencia judicial prevista para el miércoles, afirmando que "las partes pudieron resolver las cuestiones de privacidad".

Aunque varios nombres de personalidades ya habían sido vinculados en el pasado, han vuelto a relucir algunos nombres a medida que se conocen detalles de los documentos publicados por el Departamento de Justicia.