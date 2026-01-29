Mariana González, esposa Rafael Tudares, cuenta cómo fue la primera semana de su pareja tras ser excarcelado

Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, entregó detalles del proceso que han vivido como familia durante la última semana, tras la excarcelación de su esposo Rafael Tudares, a quien el régimen privado de la libertad por más de un año.

“Estamos por cumplir una semana con Rafael en casa, transitando un proceso de reencuentro y sanación como familia”, expresó Mariana por medio de su cuenta de “X”.

González de Tudares también aprovechó este espacio para agradecer a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, por el interés que han demostrado en conocer el relato de su esposo tras ser liberado, pero aclaro que no pueden brindar ni compartir ningún tipo de información respecto a su caso, debido a las restricciones que se le impusieron al momento de otorgársele la libertad.

Esto “en fiel cumplimiento a la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad, impuesta por el Tribunal de la causa a Rafael”, manifestó González de Tudares.

De acuerdo con Mariana, esta medida preventiva impuesta a Rafael, como a muchos más presos políticos excarcelados, les exige presentarse periódicamente, se les prohíbe salir del país y “dar declaraciones a medios de comunicación, así como realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico”.

Frente a esto, la hija del presidente Edmundo González expresó su agradecimiento y comprensión de esta situación, que deben cumplir a cabalidad.

Finalmente, Mariana González manifestó que continuarán orando y pidiendo a Dios para que pronto todas aquellas personas que aún se encuentran detenidas de manera arbitraria por el régimen sean liberadas y se puedan fundir en un abrazo de amor y esperanza junto con sus familias.

Este jueves 29 de enero, se cumple una semana de la excarcelación de Rafael Tudares, quien después de 380 días pudo volver a abrazar a su esposa, hijos y madre, de quienes estuvo separado por más de un año.

Hasta la fecha, de acuerdo con información compartida por parte del director de la ONG Foto Penal, Alfredo Moreno, desde el anuncio emitido el pasado 8 de enero por parte de Jorge Rodríguez, jefe de la asamblea nacional ilegítima de Venezuela, se han producido un total de 302 excarcelaciones de presos políticos.