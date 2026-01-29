NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Presos políticos

Mariana González, esposa Rafael Tudares, cuenta cómo fue la primera semana de su pareja tras ser excarcelado

enero 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
Mariana González, hija de Edmundo González - Foto: EFE
Mariana González, hija de Edmundo González - Foto: EFE
De acuerdo con Mariana, actualmente no pueden difundir ni compartir ningún tipo de información respecto al caso de su esposo debido a las varias restricciones que se le impusieron al momento de otorgársele la libertad.

Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, entregó detalles del proceso que han vivido como familia durante la última semana, tras la excarcelación de su esposo Rafael Tudares, a quien el régimen privado de la libertad por más de un año.

“Estamos por cumplir una semana con Rafael en casa, transitando un proceso de reencuentro y sanación como familia”, expresó Mariana por medio de su cuenta de “X”.

González de Tudares también aprovechó este espacio para agradecer a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, por el interés que han demostrado en conocer el relato de su esposo tras ser liberado, pero aclaro que no pueden brindar ni compartir ningún tipo de información respecto a su caso, debido a las restricciones que se le impusieron al momento de otorgársele la libertad.

Esto “en fiel cumplimiento a la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad, impuesta por el Tribunal de la causa a Rafael”, manifestó González de Tudares.

De acuerdo con Mariana, esta medida preventiva impuesta a Rafael, como a muchos más presos políticos excarcelados, les exige presentarse periódicamente, se les prohíbe salir del país y “dar declaraciones a medios de comunicación, así como realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico”.

Frente a esto, la hija del presidente Edmundo González expresó su agradecimiento y comprensión de esta situación, que deben cumplir a cabalidad.

Finalmente, Mariana González manifestó que continuarán orando y pidiendo a Dios para que pronto todas aquellas personas que aún se encuentran detenidas de manera arbitraria por el régimen sean liberadas y se puedan fundir en un abrazo de amor y esperanza junto con sus familias.

Este jueves 29 de enero, se cumple una semana de la excarcelación de Rafael Tudares, quien después de 380 días pudo volver a abrazar a su esposa, hijos y madre, de quienes estuvo separado por más de un año.

Hasta la fecha, de acuerdo con información compartida por parte del director de la ONG Foto Penal, Alfredo Moreno, desde el anuncio emitido el pasado 8 de enero por parte de Jorge Rodríguez, jefe de la asamblea nacional ilegítima de Venezuela, se han producido un total de 302 excarcelaciones de presos políticos.

Temas relacionados:

Presos políticos

Excarcelaciones

Venezuela

Edmundo González

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Claudia Sheinbaum, presidente de México (EFE)
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dice que le envió carta al presidente de Corea del Sur para que BTS ofrezca más fechas de su gira musical en México: "Todavía no recibo la respuesta"

Michael Waltz, embajador de Washington ante la ONU - Foto: AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Embajador de Washington ante la ONU aseguró que EE. UU. no está en guerra con Venezuela

Aumenta a 45 la cifra de muertos tras catástrofe ferroviaria en el sur de España - AFP
España

Aumenta a 45 la cifra de muertos tras catástrofe ferroviaria en el sur de España

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Sol - Foto de referencia Canva
Sol

"Es una visión cercana del posible destino final de nuestro Sol": James Webb capta imagen nítida de la muerte de una estrella en la Nebulosa de la Hélice

Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk califica de "completo idiota" a jefe de aerolínea que descartó instalar dispositivos Starlink de la SpaceX en sus aviones

Claudia Sheinbaum, presidente de México (EFE)
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dice que le envió carta al presidente de Corea del Sur para que BTS ofrezca más fechas de su gira musical en México: "Todavía no recibo la respuesta"

Michael Waltz, embajador de Washington ante la ONU - Foto: AFP
Consejo de Seguridad de la ONU

Embajador de Washington ante la ONU aseguró que EE. UU. no está en guerra con Venezuela

Aumenta a 45 la cifra de muertos tras catástrofe ferroviaria en el sur de España - AFP
España

Aumenta a 45 la cifra de muertos tras catástrofe ferroviaria en el sur de España

Activistas protestan para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel - Foto de referencia: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Rocío fue liberada": abogada de Rocío San Miguel habla en NTN24 sobre el estado de salud de la activista venezolana tras ser excarcelada

Extracción petróleo - Foto referencia: Canva
Cuba

Empresa petrolera de México suspendió envío de crudo a Cuba, según Bloomberg

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre