Viernes, 06 de febrero de 2026
Donald Trump

Trump lanza sitio web con su nombre para comprar medicamentos más baratos: fármacos antiobesidad bajaron más de 80%

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Según el presidente, las rebajas que se ofrecen en "TrumpRx" alcanzan incluso más del 80% del precio actual.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva página web con su nombre para una amplia gama de medicamentos con grandes descuentos, un asunto clave en el país.

Según el presidente, las rebajas que se ofrecen en "TrumpRx" alcanzan incluso más del 80% del precio actual. Para ello, firmó acuerdos con una decena de laboratorios farmacéuticos.

"A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores", dijo Trump en la Casa Blanca.

Esto supone un gran problema para los estadounidenses que pagan varios medicamentos con los precios más altos del mundo.

"Los estadounidenses han estado pagando durante mucho tiempo los precios de medicamentos más altos en cualquier parte del mundo... el pueblo estadounidense estaba, en efecto, subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo", agregó.

El sitio web TrumpRX.gov tienen descuentos en más de 40 medicamentos populares, entre ellos, fármacos antiobesidad como el Ozempic.

Ozempic, de Novo Nordisk, vería su precio reducido de 1.000 a 199 dólares, mientras que Wegovy, de Eli Lilly, podría pasar de 1.300 a 199 dólares, dijo Trump, sin embargo, los precios empezarán a subir después de dos meses.

TrumpRX.gov
La medida forma parte del impulso de Trump para abordar el enojo de los votantes por el costo de la vida de cara a las elecciones de medio término de noviembre, en las que sus copartidarios republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso.

