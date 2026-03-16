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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Regimen chavista

Fiscalía de Estados Unidos desmonta falso argumento de Nicolás Maduro con el que pide desestimar su caso

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
La defensa del dictador y su esposa señala que las sanciones de Estados Unidos impedirían a sus clientes pagar su representación legal.

La situación legal del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se complica en Estados Unidos, ya que la Fiscalía solicitó al juez rechazar la moción de sus abogados para desestimar los cargos de narcotráfico y posesión de armas.

Y es que la defensa de Maduro señala que las sanciones de Estados Unidos impedirían a sus clientes pagar su representación legal, pero los fiscales argumentan que pueden utilizar fondos privados, pero no recursos del régimen venezolano sancionado por el Departamento del Tesoro.

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En una declaración jurada presentada ante el tribunal, el Tesoro de Estados Unidos señaló: "Cuando se imponen restricciones a un gobierno extranjero, a sus funcionarios y a su banco central, Estados Unidos está, en la práctica, rompiendo las relaciones económicas con todo un régimen, si no con todo un país. Este tipo de sanciones constituyen algunas de las medidas más agresivas y de mayor alcance que Estados Unidos pueda aplicar".

En sí, la defensa de Maduro alega una supuesta violación de derechos constitucionales, argumentando que no puede acceder al dinero necesario para su representación, pero los fiscales enfatizan que está "totalmente prohibido" usar fondos de un régimen sancionado.

El Departamento del Tesoro subrayó lo inédito de la petición: "Aunque no podemos descartar categóricamente que en algún momento de la larga historia de la OFAC se haya concedido una licencia en estas circunstancias, no hemos encontrado ningún caso de este tipo al revisar nuestros registros, y ningún empleado actual de la revisión de licencias, incluidos algunos que llevan más de 30 años en el cargo, recuerda ningún caso en el que se haya autorizado a un gobierno extranjero sujeto a sanciones a sufragar los servicios jurídicos y la representación legal de una persona también sujeta a sanciones".

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En entrevista con NTN24, Orlando Viera-Blanco, exembajador de Venezuela en Canadá, señaló que "Estados Unidos ya se desmarcó de cualquier tipo de reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela".

"La propia Constitución venezolana ya reconoce el abandono forzoso de cargo por parte de Nicolás Maduro por haber sido objeto de una captura", explicó Viera-Blanco.

Se espera que Maduro y Flores acudan el próximo 26 de marzo a la segunda comparecencia ante el tribunal del juez Alvin Hellerstein.

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