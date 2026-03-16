Régimen cubano anunció que ciudadanos en el exterior podrán hacer inversiones en la isla

El régimen cubano anunció este lunes que permitirá a los ciudadanos que residen en el exterior invertir y tener en negocios en la isla.

El anuncio lo hizo el ministro del régimen cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en entrevista exclusiva con la cadena NBC.

Según el funcionario afín a la dictadura, Cuba está abierta a "mantener una relación comercial fluida con empresas norteamericanas".

Y agregó que los ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos y sus descendientes podrán invertir y hasta tener sus propios negocios en la isla.

El anuncio se produce en momentos en que la economía de Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

"El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados y, en los últimos años, ha tenido como objetivo específicamente privar a nuestro país del acceso al combustible", añadió el ministro.

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Ante la noticia, la diáspora cubana que se encuentra en territorio de la unión americana ha afirmado que esto es un intento del régimen de Miguel Díaz-Canel de seguir manteniéndose en el poder a base del dinero de los cubanos en el exilio.

Desde el micrófono de NTN24, Salomé García, activista cubana y fundadora de Justicia 11J, comentó que "esto no es una novedad, esto es algo que ellos siempre ofrecen cuando hay una negociación o un supuesto diálogo con una administración de Estados Unidos".

"Ellos no están dispuestos a cambiar el sistema ni a garantizar ningún tipo de derecho político para que tengamos igualdad las personas que vivimos fuera de Cuba", agregó.

La activista cubana también señaló que espera que muchos de sus connacionales no vuelvan a caer en este tipo de promesas como hicieron cuando estaba la administración Obama en la que "muchos invirtieron y perdieron sus negocios en cuanto ellos se retractaron porque lo que ellos no están dispuestos es a perder el control".

Esto se da tras el anuncio por parte del líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, del pasado viernes cuando reveló que la isla mantenía conversaciones con Estados Unidos.

Por su parte, el presidente Trump aseguró el domingo que La Habana desea cerrar un acuerdo con Washington: "Creo que va a pasar algo en Cuba muy pronto".