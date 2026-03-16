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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Nicolás Maduro

"Probablemente va a tener un abogado de oficio": abogado explica por qué Maduro no podrá pagar su defensa con recursos públicos de Venezuela

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El abogado Miguel Ávila resaltó que en este caso "queda absolutamente claro que Maduro no va a poder pagar con recursos del Estado de Venezuela su defensa".

La Fiscalía de Estados Unidos presentó un documento ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el que niega a Nicolás Maduro la posibilidad de utilizar fondos públicos venezolanos para costear su defensa legal. El exmandatario enfrenta cargos por corrupción, tráfico de drogas y tráfico de armas en la jurisdicción neoyorquina.

Según el documento al que tuvo acceso NTN24, la Fiscalía argumenta que "cuando se imponen restricciones a un gobierno extranjero, a sus funcionarios y a su banco central, Estados Unidos está en la práctica, rompiendo las relaciones económicas con todo un régimen, si no con todo un país".

El escrito califica estas medidas como "algunas de las sanciones económicas más agresivas y de mayor alcance que Estados Unidos puede aplicar".

El abogado Miguel Ávila, consultado en el programa Club de Prensa sobre el caso, explicó que "no se le está negando a Nicolás Maduro pagar su defensa. No, se le está negando es que pague su defensa con dineros públicos del Estado venezolano".

Ávila enfatizó que el Estado venezolano fue sometido a sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que impide el uso de estos recursos. La situación financiera de Maduro se complica debido al congelamiento de activos en múltiples jurisdicciones.

Sobre las alternativas legales disponibles, Ávila señaló que "para hacer esas transferencias tiene que ser por medio de un banco". Sin embargo, advirtió que ninguna institución financiera querría procesar estos fondos debido al "riesgo de contagio y el riesgo legal", especialmente tratándose de una persona acusada de narcotráfico y narcoterrorismo.

El experto legal indicó que si se permitiera el uso de recursos estatales venezolanos, se configuraría "básicamente un lavado de activos", además de otros delitos como "la mala apropiación de fondos públicos" y "el abuso de bienes del Estado", todos previstos en el ordenamiento jurídico estadounidense.

Ante esta situación, Ávila proyectó que Maduro "muy probablemente va a tener un abogado de oficio". El especialista concluyó que "queda absolutamente claro que él no va a poder pagar con recursos del Estado de Venezuela su defensa, por lo cual estará obligado a acceder a un abogado de oficio".

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