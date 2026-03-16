"Tenemos que acelerar si lo queremos llamar así: el parto de la libertad y la democracia en Venezuela": Antonio De La Cruz

Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, afirmó que Venezuela se encuentra en un interregno en el que lo más importante es llegar a la libertad y democracia.

"Tenemos que ser pragmáticos así como Trump y lograr salir lo más rápido de este interregno, de lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer, y acelerar si lo queremos llamar el parto de la libertad y la democracia en Venezuela", afirmó.

El analista subrayó que la reciente visita de María Corina Machado a Chile reveló un choque de narrativas con la administración Trump.

VEA TAMBIÉN Excarcelaciones a medias y amnistía selectiva: la táctica que imparte el régimen de Venezuela ahora a cargo de Delcy Rodríguez o

Mientras Washington propone una secuencia de estabilización, recuperación económica y elecciones, Machado plantea "primero libertad, después democracia con elecciones, y por último paz verdadera con inversiones".

Respecto a la multitudinaria recepción que tuvo Machado en Santiago, con más de 17.000 personas en horario laboral, de la Cruz comentó: "Solamente se dan con grandes líderes. Eso al régimen le mueve las piernas porque una sociedad, cuando exige libertad como condición de paz, la transición se acelera".

Sobre el caso de Perkins Rocha, quien no se encuentra con libertad plena, De la Cruz indicó que "representa la parte jurídica, el abogado que ha desmontado toda la estructura del régimen Chávez" y que por ello es perseguido.