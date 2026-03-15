NTN24
Domingo, 15 de marzo de 2026
Domingo, 15 de marzo de 2026
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

marzo 15, 2026
Por: Arturo McFields
Por primera vez en la historia la dictadura de Cuba se encuentra en un callejón sin salida. Trump no parece creer las patrañas que los tiranos les vendieron a Carter, Clinton y Obama. Rendición total es la única oferta en la mesa.

La dictadura de Cuba ha logrado burlar a la comunidad internacional por 67 años. Los presidentes Carter, Clinton y Obama dialogaron y fueron engañados. Con Trump y Rubio no existe plan B. Entregan el poder por las buenas o por las malas.

En 1977 el presidente Jimmy Carter buscó diálogo con Fidel Castro, eliminó algunas restricciones de viajes y estableció las Secciones de Intereses entre ambos países. El régimen de Cuba siguió reprimiendo y enviando mercenarios al África y Centroamérica.

Fidel Castro se burló de la buena voluntad de Carter. La dictadura abrió las cárceles, enviando a Estados Unidos algunos presos políticos pero sobre todo delincuentes comunes, enfermos mentales y espías. Unas 125 mil personas llegaron en el éxodo del Mariel.

Clinton y su diálogo con el régimen de Fidel Castro. En 1993, el demócrata Bill Clinton llega al poder con una posición pragmática. La dictadura respondió derribando dos aeronaves de los cubanoamericanos Hermanos al rescate. Un crimen sin castigo.

Clinton fue contradictorio con Cuba. Firmó la Ley Helms Burton y reforzó sanciones, pero después flexibilizó el envió de remesas y abrió un diálogo migratorio que estableció la iniciativa Pies secos pies mojados. La dictadura siguió reprimiendo y asesinando.

El presidente Clinton flexibilizó el comercio con el régimen de Fidel Castro, alimentos, medicamentos e incluso donaciones humanitarias. Fidel Castro por su parte se encumbró en el poder con brutal represión y mano de hierro.

Obama lo dio todo a Cuba a cambio de muy poco. Se abrieron embajadas en ambos países y viajó a La Habana para estrechar la mano del dictador Raúl Castro. El tirano se burló en su cara y dijo que no había un solo preso político en la isla.

Con Obama, la dictadura recibió todo tipo de concesiones comerciales, culturales, políticas y aun así siguieron reprimiendo y encarcelando. Durante esos años mataron al dirigente Oswaldo Payá y Harold Cepero. Alegaron que fue un accidente.

La llegada del presidente Trump y el secretario Marco Rubio lo cambian todo. Por primera vez se habla claro: puede ser una toma amistosa o forzosa. Las pláticas con el régimen giran en torno a esos cambios. Nada más.

La pregunta no es si la dictadura va a caer sino cuándo. Si será una salida pacífica o una extracción quirúrgica al estilo Nicolás Maduro. Lo cierto es que el estatus quo o las concesiones al estilo Obama no están en la mesa. Eso se acabó.

La jefatura comunista quiere transacción no transición. En Cuba no puede haber un acuerdo similar al de Venezuela, porque la dictadura no tiene nada que ofrecer. Solo queda una transición pacífica y pronta. Con democracia y sin medias tintas.

Las declaraciones de Miguel Díaz Canel fueron casi una nota de capitulación. Mientras leía, el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro alias “el Cangrejo”, parecía mover sus labios dictando cada letra y cada adjetivo escogido con mucho cuidado.

El gobierno comunista espera con ansias una posible victoria del partido demócrata en el Congreso. Desde ya hay voces que piden levantar sanciones y regalarle al régimen otros 67 años más. Imperdonable pero no imposible.

El tiempo es fundamental. Lo que sea que Estados Unidos tenga que hacer para alcanzar la libertad de Cuba, tiene que suceder antes que cambie el Congreso. Este es el tiempo perfecto para derribar los cimientos de la dictadura más antigua y criminal de las Americas.

Temas relacionados:

Arturo McFields

Cuba

Régimen cubano

Miguel Díaz-Canel

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No tengo duda de que María Corina va a estar de nuevo en Venezuela": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Régimen venezolano estaría buscando una vía legal para quitarle la ciudadanía a Alex Saab y extraditarlo a EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump (AFP)
Cuba

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Miguel Díaz-Canel

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Linda Villarraga en On The Roa
On the Road

Linda Villarraga cuenta cómo ha construido su carrera en la industria del entretenimiento: “Hay que trabajar para permanecer vigentes”

Más de Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Volcán - Foto Canva
Volcán Kilauea

Arcoíris enmarca el cráter del volcán Kīlauea y sorprende a visitantes en Hawái

Futbolista colombiano nuevo refuerzo de Fluminense - Foto referencia: Canva
Fútbol brasileño

Un nuevo colombiano se suma a las filas del Fluminense de Brasil

exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson - Foto: EFE
Caso Jeffrey Epstein

Exembajador del Reino Unido en EE. UU. fue arrestado por sus presuntos vínculos con Epstein

Jefe del Comando Sur Francois Donovan junto a la encargada de negocios en Venezuela, Laura F. Dogu y el Subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire | Foto: AFP
Jefe del Comando Sur

"Debe ser muy difícil de aceptar para ellos": análisis sobre reunión de jefe del Comando Sur con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Cuba

¿Es posible una intervención de EE. UU. en Cuba como la de Venezuela o Irán?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos junto al plantel del Inter Miami - Foto: EFE
Donald Trump

"Nos estamos encargando, es cuestión de tiempo": Trump hace advertencia a Cuba y habla de Venezuela en frente de Messi y jugadores del Inter Miami

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre