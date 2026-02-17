NTN24
Irán

Líder supremo de Irán enciende las tensiones con EE. UU.: "un buque de guerra es un arma peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma capaz de hundirlo”

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Alí Jamenei, líder supremo iraní (AFP)
Jamenei encendió las tensiones justo cuando Teherán y Washington iniciaban una segunda ronda de conversaciones este martes en Ginebra.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aseguró martes que el presidente Donald Trump no logrará destruir la república islámica, mientras comenzaban las conversaciones entre ambos países en Ginebra.

"En uno de sus últimos discursos, el presidente dijo que durante 47 años Estados Unidos no ha logrado destruir la República Islámica... Les digo: ustedes tampoco lo lograrán", afirmó Jamenei en un discurso.

La primera ronda se celebró a principios de febrero, después de que las conversaciones anteriores fracasaran durante la guerra entre Irán e Israel del año pasado.

Cabe recordar que en las últimas semanas el Gobierno de Estados Unidos desplegó un grupo de portaaviones en el Golfo tras la mortífera represión iraní del mes pasado contra las protestas antigubernamentales, que fueron provocadas por dificultades económicas.

Por esto, Jamenei advirtió que el buque de guerra estadounidense desplegado en el Golfo podría hundirse.

"Constantemente escuchamos que ellos han enviado un buque de guerra hacia Irán. Un buque de guerra es sin duda un arma peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma capaz de hundirlo", señaló.

Asimismo, el líder supremo iraní expresó escepticismo sobre el resultado de las negociaciones con Estados Unidos.

"Si tiene que haber negociaciones --porque no hay espacio real para ellas-- determinar el resultado de las negociaciones de antemano es un error y una locura", dijo.

Durante la guerra de 12 días de Irán con Israel en junio, Estados Unidos participó brevemente con ataques a instalaciones nucleares iraníes clave.

Las reservas de uranio enriquecido de Irán, que habían alcanzado una pureza del 60 por ciento antes de la guerra, siguen siendo uno de los principales puntos de conflicto entre Teherán y Washington.

"Las declaraciones del presidente estadounidense, a veces amenazantes y a veces dictando lo que se debe y no se debe hacer, revelan un deseo de dominar la nación iraní", sentenció Jamenei.

