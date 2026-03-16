Ecuador inició un plan de ataque contra bandas de narcotráfico con apoyo de Estados Unidos: 75.000 militares y policías participan en las operaciones

Ecuador inició desde la noche del domingo un plan de dos semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia.

VEA TAMBIÉN Trump asegura que Estados Unidos podría llegar pronto a un acuerdo con el régimen de Cuba o

Desde el 15 hasta el 31 de marzo las fuerzas militares ecuatorianas lanzarán una "ofensiva muy fuerte" con "asesoramiento" de Estados Unidos, anticipó el pasado martes el ministro del Interior, John Reimberg.

Son 75.000 militares y policías los que participan en las operaciones, acompañados de caravanas de camionetas blindadas, motocicletas y helicópteros, según imágenes e información de la cartera.

El gobierno se ha mantenido hermético sobre el detalle de la misión y si desplegará efectivos de Estados Unidos en su territorio como ha ocurrido durante el mandato de Noboa.

A lo largo de dos semanas los ecuatorianos de las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán prohibido salir entre las 23H00 locales (4H00 GMT) y las 05H00 (10H00 GMT).

"Permanezcan en sus hogares (...) es por su propia seguridad (...) que no tengamos después alguna consecuencia que no quisiéramos", dijo Reimberg y anunció "checkpoints" como en la pandemia.

Cabe resaltar que, Ecuador se ha convertido en el principal punto de partida de la droga que llega a Estados Unidos mientras en sus calles la guerra se ensaña contra la población local.

En los últimos meses, el país pasó de ser una isla de paz a tener una de las tasas de homicidio más altas de Latinoamérica: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

VEA TAMBIÉN Exejecutivo de Chevron en Venezuela convenció a la CIA de dejar en el poder a Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, según WSJ o

Durante el toque de queda sólo podrán salir viajeros con tiquete de avión en mano, personal de salud y de emergencias. Sin embargo, la medida preocupa a periodistas, transportistas, dueños de restaurantes, bares y otros negocios nocturnos y personas que viven lejos de sus trabajos.

Finalmente, quienes incumplan la medida se exponen a penas de hasta tres años de prisión, el objetivo será controlar los carteles de la cocaína, las cifras de homicidio, desapariciones, extorsiones y otros delitos que hasta el momento no han disminuido.