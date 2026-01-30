NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Premio Nobel de la Paz

El Comité del Nobel revela intrigante espionaje que habría sucedido antes de la entrega del premio a María Corina Machado

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
Las apuestas sobre la victoria de la líder venezolana María Corina Machado se dispararon el 10 de octubre, horas antes del anuncio del nombre del galardonado en Oslo.

El Comité del Premio Nobel informó este viernes que el espionaje digital probablemente estuvo detrás del descubrimiento del nombre del ganador del Premio Nobel de la Paz 2025, que fue la líder democrática María Corina Machado, antes de su publicación oficial.

o

"No hemos podido determinar qué sucedió exactamente ni quién estuvo detrás de la filtración, pero creemos que el ámbito digital sigue siendo el principal sospechoso", declaró a Reuters el viernes el secretario permanente del comité que otorga el premio.

Las apuestas sobre la victoria de la líder venezolana María Corina Machado se dispararon el 10 de octubre, horas antes del anuncio del nombre del galardonado en Oslo.

Una apuesta inicial a favor de Machado para ganar el premio aumentó rápidamente hasta alcanzar los 2,2 millones de dólares, tras lo cual se sumaron otras, según declaró Kristian Berg Harpviken.

El nombre de Machado no había sido mencionado con antelación ni por los expertos ni por los medios de comunicación.

Una de las tres agencias de inteligencia de Noruega estuvo involucrada en la investigación sobre si hubo una filtración interna o si fue resultado de espionaje, ya sea por parte de un actor criminal o una entidad estatal, pero aún no está claro quién estaba detrás de la filtración y cómo se desarrolló.

o

Harpviken mencionó que, aunque se hicieron apuestas financieras, se desconocía si el objetivo final era lucrarse con el incidente o dañar la credibilidad del premio y añadió que los esfuerzos del instituto se han centrado ahora en prevenir futuras infracciones.

Machado ganó el premio por su lucha contra la dictadura en Venezuela y lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido repetidamente en que merecía ganarlo.

Temas relacionados:

Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, Nobel de Paz

Noruega

Nobel de Paz

Nobel

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El 3 de enero marcó un antes y un después en el sistema político venezolano”: líder estudiantil que pidió a Delcy Rodríguez libertad para los presos políticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Mariana González, hija de Edmundo González - Foto: EFE
Presos políticos

Mariana González, esposa Rafael Tudares, cuenta cómo fue la primera semana de su pareja tras ser excarcelado

Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Nicolás Maduro

"Es imposible concebir esta reunión sin algún grado de venia proveniente de La Habana": Hugo Acha sobre encuentro entre hijo de Maduro y disidencias de las Farc en Colombia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Mariana González, hija de Edmundo González - Foto: EFE
Presos políticos

Mariana González, esposa Rafael Tudares, cuenta cómo fue la primera semana de su pareja tras ser excarcelado

Protestas en Irán . Foto: EFE
Protestas Irán

ONG asegura que van más de 5.000 muertos en las protestas en Irán

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos' en Lima, Perú.-Foto: EFE
Bad Bunny

“El mundo bailará”: así es el tráiler del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny como estrella principal

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Nicolás Maduro

"Es imposible concebir esta reunión sin algún grado de venia proveniente de La Habana": Hugo Acha sobre encuentro entre hijo de Maduro y disidencias de las Farc en Colombia

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy no es la persona más confiable para administrar un proceso de transición, pero la necesidad tiene cara de hereje": Washington Abdala

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump descarta usar la fuerza en Groenlandia pero pide "negociaciones inmediatas" para discutir la adquisición de la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre