El Comité del Nobel revela intrigante espionaje que habría sucedido antes de la entrega del premio a María Corina Machado

El Comité del Premio Nobel informó este viernes que el espionaje digital probablemente estuvo detrás del descubrimiento del nombre del ganador del Premio Nobel de la Paz 2025, que fue la líder democrática María Corina Machado, antes de su publicación oficial.

"No hemos podido determinar qué sucedió exactamente ni quién estuvo detrás de la filtración, pero creemos que el ámbito digital sigue siendo el principal sospechoso", declaró a Reuters el viernes el secretario permanente del comité que otorga el premio.

Las apuestas sobre la victoria de la líder venezolana María Corina Machado se dispararon el 10 de octubre, horas antes del anuncio del nombre del galardonado en Oslo.

Una apuesta inicial a favor de Machado para ganar el premio aumentó rápidamente hasta alcanzar los 2,2 millones de dólares, tras lo cual se sumaron otras, según declaró Kristian Berg Harpviken.

El nombre de Machado no había sido mencionado con antelación ni por los expertos ni por los medios de comunicación.

Una de las tres agencias de inteligencia de Noruega estuvo involucrada en la investigación sobre si hubo una filtración interna o si fue resultado de espionaje, ya sea por parte de un actor criminal o una entidad estatal, pero aún no está claro quién estaba detrás de la filtración y cómo se desarrolló.

Harpviken mencionó que, aunque se hicieron apuestas financieras, se desconocía si el objetivo final era lucrarse con el incidente o dañar la credibilidad del premio y añadió que los esfuerzos del instituto se han centrado ahora en prevenir futuras infracciones.

Machado ganó el premio por su lucha contra la dictadura en Venezuela y lo dedicó en parte al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido repetidamente en que merecía ganarlo.