Trump pidió apoyo internacional para reabrir el estrecho de Ormuz: "Estamos animando a las otras naciones que sus economías dependen de eso"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa este lunes 16 de marzo en la que se refirió a la situación en Medio Oriente y a los ataques contra el régimen de Irán.

Durante su intervención, el mandatario republicano pidió apoyo internacional para reabrir el estrecho de Ormuz, cruce marítimo por donde transita el 20% del petróleo mundial y que está bloqueado de facto por el régimen iraní en medio de los ataques.

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"Estamos animando a las otras naciones que sus economías dependen de eso, mucho más allá que la nuestra. Nosotros adquirimos como un porciento de nuestro petróleo de allí, y algunos países, mucho más, Japón, 95%, China, 90%, mucho de los europeos, un gran porcentaje, Corea del Sur, 35%, así que queremos que vengan y nos ayuden con esto", dijo sobre el cruce marítimo.

Por otro lado, Trump actualizó las cifras de la operación militar Furia Épica que Estados Unidos mantiene contra el régimen iraní y confirmó que desde el inicio de la ofensiva se han alcanzado "más de 7.000 objetivos militares", todos ellos instalaciones militares y no civiles.

Además, detalló que la operación ha logrado una reducción del 90% en la capacidad de lanzamiento de misiles balísticos de Irán y del 95% en los ataques con drones.

"Hemos atacado plantas de fabricación donde fabricaban los misiles y los drones", afirmó Trump, quien añadió que "más de 100 buques" de la Armada iraní han sido hundidos o destruidos durante la última semana y media.

"Esta poderosa campaña militar para acabar con las amenazas del régimen iraní continuaron con fuerza total durante los últimos días. Ellos literalmente han sido aniquilados, su Armada está destruida, muchos buques han sido hundidos", declaró.