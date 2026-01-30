Panamá anula concesión a firma hongkonesa en su canal y China promete proteger a sus empresas

La Corte Suprema panameña anuló el jueves la concesión por la que la compañía hongkonesa CK Hutchison operaba dos puertos en el canal de Panamá, una decisión rechazada por la firma y por el gobierno chino, que prometió "proteger" los intereses de sus empresas.

Este fallo se produce en medio de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de recuperar esa vía que Estados Unidos construyó y cedió a Panamá, al asegurar que está controlada por Pekín.

Ambas potencias son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

El pleno del alto tribunal panameño declaró "inconstitucionales" las leyes mediante las cuales Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison Holdings, controlaba desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en sendas entradas del canal, según un comunicado oficial.

La nulidad del contrato había sido solicitada por la Contraloría panameña, que el año pasado presentó dos demandas al considerar que la concesión era "inconstitucional" y se habían generado irregularidades.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, había considerado también en varias ocasiones que la concesión era fruto de un contrato "leonino" y "contrario a los intereses nacionales". En 2021 se había renovado por otros 25 años.

VEA TAMBIÉN Panamá y Estados Unidos iniciarán el lunes un entrenamiento prolongado para la protección del canal o

PPC declaró a primera hora del viernes que el fallo "carece de base jurídica y pone en peligro" no solo su contrato, "sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas" que dependen de su actividad.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, advirtió que Pekín "tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses de las empresas chinas" y se hizo eco de los argumentos de PPC.

También rechazó "firmemente" el fallo el gobierno de Hong Kong, que denunció en un comunicado que "cualquier gobierno extranjero use medios coercitivos, represivos u otros métodos" para interferir en las relaciones comerciales.

CK Hutchison Holdings, creada por Li Ka-shing, el hombre más rico de Hong Kong, es uno de los mayores conglomerados de ese centro financiero semiautónomo chino, que abarca los sectores de las finanzas, el comercio minorista, las infraestructuras, las telecomunicaciones y la logística.

Tras el anuncio desde Panamá, la acción del conglomerado perdió un 4,6% en la sesión de este viernes en la bolsa hongkonesa.

Este fallo en su contra llegó en medio de un demorado proceso de venta de los puertos que Hutchison anunció en marzo de 2025, para ceder su participación en esas terminales panameñas a un conglomerado liderado por la estadounidense BlackRock. Todo ello, como parte de un paquete valorado en 22.800 millones de dólares.

La operación fue vista entonces con buenos ojos por Estados Unidos, pero se ralentizó luego de que China advirtiera que el acuerdo podría perjudicar a sus intereses globales.

Pekín llamó a las partes a actuar con "cautela" so pena de consecuencias legales si procedían sin su autorización.