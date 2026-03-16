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Lunes, 16 de marzo de 2026
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estrecho de Ormuz

Analista explica las implicaciones que tendrían los países de la OTAN al asumir defensa del Estrecho de Ormuz

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Alemania, Reino Unido y la OTAN rechazan asumir defensa del Estrecho de Ormuz mientras Trump pide ayuda internacional.

El gobierno de Reino Unido advirtió que no se implicará directamente en operaciones militares en el Estrecho de Ormuz, a pesar de haber apoyado acciones defensivas ante amenazas del régimen iraní.

Asimismo, el gobierno alemán descartó que la defensa del Estrecho de Ormuz sea una competencia de los países aliados integrantes de la OTAN.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, fue categórico durante la reunión con sus homólogos en Bruselas.

"No veo que la OTAN haya tomado ninguna decisión al respecto ni que pueda asumir la responsabilidad del Estrecho de Ormuz. Si así fuera, los organismos de la OTAN lo abordarían en consecuencia”, dijo.

Al respecto, Lucas Lorenzo Montero, analista especializado en Medio Oriente y geopolítica evaluó como "poco probable" una respuesta positiva asiática.

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"Implicaría pedir a China y a países de Asia a comprometerse en un conflicto y casi tomar una posición de un bando, por ende, es poco probable, inclusive hasta puede llegar a comprometer más el tráfico", explicó el experto.

Montero señaló que los buques petroleros y de gas natural líquido, por su gran tamaño y alto valor de carga, "son demasiado difíciles de proteger por su propia naturaleza".

Según analista, el continente está más preocupado por el frente ucraniano que por el iraní, considerando que Vladimir Putin se encuentra "en una posición muy ventajosa para forzar una mesa de negociación".

La dependencia energética europea agrega presión, con el dilema de posiblemente "volver a tener que comprar gas y petróleo rusos".

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