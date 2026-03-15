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Domingo, 15 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
Países como Irak o Emiratos Árabes se han visto afectados por el conflicto y la respuesta del régimen de Irán a los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

En Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez se habló acerca del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel al régimen iraní que ya completa 15 días y que se teme se pueda extender más e incluso llegar a involucrar otros países.

Daniel Rodríguez Carreiro, doctor en ciencias políticas, e Ignacio Montes de Oca, escritor y periodista dieron su opinión acerca de esto y señalaron que la extensión del conflicto dependerá, en gran medida, de la capacidad de resistencia del régimen de Irán.

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“Ya el conflicto se amplió a otros países. El régimen iraní está bombardeando bases militares que se encuentran en otros territorios, también países del golfo están presionando a Estados Unidos para que caiga el régimen, la cuestión es si se puede ampliar más. En relación si será una guerra más larga o no dependerá de lo que quiera hacer Estados Unidos y la capacidad de resistencia del régimen”, aseguró Rodríguez Carreiro.

En este momento hay una puja entre el poderío militar e Israel o la capacidad de aguante del régimen de Irán que parece apuntar a causar un caos en materia económica y política atacando a las monarquías petroleras para generar un conflicto que obligue a Estados Unidos a desistir del ataque”, señaló Montes de Oca.

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