NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Viernes, 19 de diciembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, se refirió en el canal de las Américas al despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela.

Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a la creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Entrevista con NTN24, Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, analizó la situación en la región teniendo en cuenta unas recientes declaraciones de Rubio e indicó que el Gobierno de Estados Unidos “no puede hacer comentarios tácticos, estratégicos y logísticos sobre lo que va a ser su accionar en las próximas horas”.

o

Dado el nivel de presión que existe actualmente sobre el régimen de Maduro, Abdala argumentó que “Estados Unidos lo que querría en términos de modelo idílico es el colapso” de la dictadura.

“Cuando menos uno imagina esto va a suceder (...) Probablemente acá se están jugando movimientos que no están a nuestro alcance informativo y que se están desempeñando”, aseguró.

Y añadió que “va a haber un desenlace en poco tiempo, pocas semanas, pocos días y se verá la caída de la dictadura venezolana”.

o

“Es evidente que algo va a pasar porque nadie hace todo ese desempeño para hacer una turné marítima por el Caribe. Es evidente que algo de acción de liberación de la opresión que viven los venezolanos va a pasar”, añadió.

Por otro lado, el exdiplomático uruguayo indicó que “lo que está pasando es positivo para la democracia” de la región y que no hay punto medio.

“No es un régimen, es un grupo de delincuentes, de narcoterroristas claramente focalizados”, señaló.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Régimen de Maduro

Dictadura de Maduro

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump. (AFP)
Administración Trump

EN VIVO Y EN ESPAÑOL: Discurso presidencial de Donald Trump a la nación

Migración | Foto Canva
Ponte al Día

Entró con visa, se quedó y ahora un empleador quiere ayudarlo: ¿cómo puede avanzar hacia un estatus legal en EE.UU.? Experto en migración lo explica

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump asegura que intervendrá en el conflicto Camboya-Tailandia: "¿Quién más podría decir: 'Voy a hacer una llamada y detener una guerra entre dos países poderosos'?"

Trofeo del Mundial - Foto AFP
FIFA

FIFA anuncia nueva regla para el Mundial de 2026 que será implementada en todos los partidos tras problemática que afectó al Mundial de Clubes

Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
Estados Unidos

TikTok firma acuerdo para crear una empresa conjunta en Estados Unidos y evitar la prohibición en el país

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Fiscalía de Colombia imputa a dos exministros del presidente Petro por corrupción

Bandera de Venezuela / Salón de la Fama de béisbol en EE.UU. - Fotos: EFE / X
Salón de la Fama

Estos son los cuatro peloteros venezolanos que están en la carrera por el Salón de la Fama

Atlético Nacional, el equipo con más jugadores influyentes en la Liga BetPlay 2025 - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional lidera el listado de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay 2025

Galaxia | Foto NASA
Universo

El telescopio James Webb descubre una galaxia espiral casi idéntica a la Vía Láctea que desafía los modelos de formación del universo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre