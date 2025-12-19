"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a la creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Entrevista con NTN24, Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, analizó la situación en la región teniendo en cuenta unas recientes declaraciones de Rubio e indicó que el Gobierno de Estados Unidos “no puede hacer comentarios tácticos, estratégicos y logísticos sobre lo que va a ser su accionar en las próximas horas”.

Dado el nivel de presión que existe actualmente sobre el régimen de Maduro, Abdala argumentó que “Estados Unidos lo que querría en términos de modelo idílico es el colapso” de la dictadura.

“Cuando menos uno imagina esto va a suceder (...) Probablemente acá se están jugando movimientos que no están a nuestro alcance informativo y que se están desempeñando”, aseguró.

Y añadió que “va a haber un desenlace en poco tiempo, pocas semanas, pocos días y se verá la caída de la dictadura venezolana”.

“Es evidente que algo va a pasar porque nadie hace todo ese desempeño para hacer una turné marítima por el Caribe. Es evidente que algo de acción de liberación de la opresión que viven los venezolanos va a pasar”, añadió.

Por otro lado, el exdiplomático uruguayo indicó que “lo que está pasando es positivo para la democracia” de la región y que no hay punto medio.

“No es un régimen, es un grupo de delincuentes, de narcoterroristas claramente focalizados”, señaló.