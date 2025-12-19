NTN24
Viernes, 19 de diciembre de 2025
"No lo descarto": la dura respuesta de Donald Trump al ser cuestionado sobre Venezuela y Maduro

diciembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump. (AFP)
Trump también se negó a decir si desea derrocar a Nicolás Maduro. "Él sabe exactamente lo que quiero", señaló Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con Venezuela en una entrevista publicada el viernes, luego de intensificar esta semana la campaña de presión al ordenar un bloqueo petrolero.

"No lo descarto", declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News.

Trump también se negó a decir si desea derrocar a Nicolás Maduro. "Él sabe exactamente lo que quiero", señaló Trump. "Lo sabe mejor que nadie".

La justicia estadounidense acusa a Maduro de "narcoterrorismo" y el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Maduro, en tanto, afirma que Washington busca un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse de las riquezas naturales del país.

En la entrevista, realizada el jueves, Trump también dijo que podría haber más incautaciones de petroleros.

Militares estadounidenses tomaron posesión el pasado 10 de diciembre de un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

"Se apropiaron de todo nuestro petróleo, hace no mucho tiempo, y lo queremos de vuelta", reclamó Trump el miércoles.

El objetivo final de Trump respecto a Venezuela se mantiene incierto, en medio de un enorme despliegue naval iniciado en agosto en el Caribe en el marco de una declarada ofensiva antidrogas en la región.

Trump acusa a Maduro de liderar el presunto "cartel de los Soles" y las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo numerosos ataques contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, con un balance de más de 100 muertos.

Trump también ha dicho en las últimas semanas que pronto iniciará ataques terrestres contra narcotraficantes.

Pero estos días, Trump puso el foco en el petróleo de Venezuela, el país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El martes ordenó un "bloqueo total" de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos venezolanos.

 

