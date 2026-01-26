NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Delcy Rodríguez

"Ya basta de las órdenes de Washington": el mensaje de Delcy Rodríguez contra la administración de Donald Trump

enero 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
La nueva cabeza del régimen arremetió contra la administración de Donald Trump, en medio de la presión estadounidense sobre Caracas tras la captura de Nicolás Maduro.

El régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, se encuentra bajo presión estadounidense luego de tres semanas desde la operación liderada en Washington y en la que resultó capturado Nicolás Maduro.

En medio de la vigilancia de la administración de Donald Trump sobre Rodríguez, el régimen ha aperturado su comercio de petróleo al tiempo que se han liberado decenas de presos políticos que se encontraban detenidos arbitrariamente.

Este domingo, en medio de una movilización chavista, Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, lanzó un mensaje en contra de la administración de Donald Trump.

Rodríguez se pronunció sobre la necesidad de un diálogo político en Venezuela, pero al mismo tiempo arremetió contra Washington por su supuesta injerencia con políticos venezolanos.

Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con ‘P’ mayúscula y con ‘V’ de Venezuela”, comenzó diciendo Delcy Rodríguez en medio de una manifestación chavista en la capital venezolana.

Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”, agregó.

La nueva cara del régimen venezolano sostuvo, además, que “sea la política venezolana que resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”. “Ya basta de potencias extranjeras”, insistió.

Más temprano, Rodríguez aseguró que "no puede haber diferencias ni políticas ni partidistas cuando se trata de la paz de Venezuela".

"Desde las diferencias tenemos que hablarnos con respeto. Desde las diferencias tenemos que encontrarnos y alcanzar acuerdos", añadió.

El pasado viernes, Rodríguez también pidió un diálogo político en el país, pero sin lo que calificó como “órdenes externas”. “Ni desde Washington ni desde Bogotá o Madrid, un diálogo político nacionalizado”, aseveró.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Régimen de Maduro

Washington

Cae Maduro en Venezuela

