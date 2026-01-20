NTN24
María Corina Machado

Reunión con el secretario general de la OEA y encuentro con congresistas en el Capitolio: continúa la intensa agenda de María Corina Machado en Washington DC

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado en la OEA (EFE)
María Corina Machado en la OEA (EFE)
Este encuentro con legisladores fue anticipado por los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, quienes comentaron en redes sociales con entusiasmo.

Este martes 20 de enero continúa la apretada agenda de la líder política venezolana María Corina Machado en Washington DC, Estados Unidos.

El pasado 15 de enero la ganadora del Premio Nobel de la Paz se reunió personalmente por primera vez con el presidente Donald Trump, días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

Ese mismo jueves, la de la líder venezolana se reunió con legisladores en el Capitolio, donde se encontró primero con senadores y posteriormente con congresistas del poder legislativo estadounidense.

o

Ahora, después de reunirse con líderes de varias partes del mundo y sostener que Trump está comprometido con el futuro de Venezuela, habrá nuevas reuniones para la líder democrática.

Machado continúa este martes su intensa agenda política en la capital estadounidense con un encuentro clave en la sede de la Organización de Estados Americanos para reunirse con el secretario general Albert R. Ramdin, quien asumió el cargo en mayo de 2025.

Posteriormente, la líder política volverá al Capitolio, esta vez a la Cámara de Representantes, para reunirse con legisladores estadounidenses de ambos partidos.

Este encuentro fue anticipado por los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, quienes comentaron en redes sociales con entusiasmo.

Tras su encuentro con varios senadores estadounidenses en el Capitolio, el pasado 15 de enero, Machado, agradeció en nombre de su nación y de la región el “firme apoyo” que estos han demostrado en pro de la “libertad y la democracia de las Américas”.

o

“En nombre del pueblo venezolano, deseo expresar mi profundo agradecimiento por la cálida recepción y la productiva reunión con un grupo bipartidista de senadores estadounidenses”, expresó Machado por medio de sus redes sociales.

Para la también Nobel de la Paz, este encuentro “fue una oportunidad única para agradecer a cada uno de ellos por su firme apoyo a la democracia y la libertad en las Américas”.

Asimismo, María Corina manifiesta que actos como estos permiten “reafirmar nuestra firme determinación de avanzar en la transición de Venezuela hacia la democracia”. Esto teniendo en cuenta el papel que ha jugado la nación norteamericana en medio de la libertad de la nación caribeña.

